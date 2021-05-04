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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

Milyonlarca emekli için Mayıs ayı oldukça mutlu geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yüzleri güldürecek açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi. Diğer yandan açıklanan enflasyon rakamlarına göre temmuz ayında emeklilere çifte bayram, memurlara ise enflasyon farkı geliyor. İşte, memur ve emeklilerin olası maaşları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 20:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 20:56
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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek. Yeni zam ortaya çıktı. SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları için olası tahminlerde ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi. Hal böyle olunca emeklilere temmuzda çifte bayram, memurlara ise enflasyon farkı müjdesi gelecek. İşte, SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

SSK ve Bağ-kur emeklisi temmuzda açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyon ne çıkarsa ona göre zam alacak. Son dört ayda oluşan yüzde 5.46'lık zamla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.859 liraya ulaştı.

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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre; Emekliler kurban bayramı ikramiyesini de zamlı alacak. Memur ve memur emeklileri için de 2,46 oranında zam farkı oluştu.

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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor.

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Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...

SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.

OCAKTA YÜZDE 8.36 OLMUŞTU

SSK ve Bağ-kur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.