HaberlerGaleriEmekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
Milyonlarca emekli için Mayıs ayı oldukça mutlu geçecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yüzleri güldürecek açıklamalar geldi. Bakan Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini bildirdi. Diğer yandan açıklanan enflasyon rakamlarına göre temmuz ayında emeklilere çifte bayram, memurlara ise enflasyon farkı geliyor. İşte, memur ve emeklilerin olası maaşları...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 20:56Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 20:56