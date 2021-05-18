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Haberler Galeri Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların artış göstermesi sonrasında hayal kırıklığı yaşamıştı. Ülkemizde satış yapan birçok otomotiv devinin Nisan ayında kampanya duyuruları sonrasında talep patlaması yaşanmıştı. Hal böyle olunca benzer kampanyaların Mayıs ayında düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyordu. Araba almak isteyenlere 50 bin TL'ye kadar faizsiz krediden, 0,69 ve 0.99'luk kredi faiz oranına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA gibi birçok markanın kampanyalı fiyat seçenekleri araştırılıyor. İşte, Mayıs ayı kampanyalı araba fiyatları ve modelleri...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 20:14
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Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

Otomobil almak isteyenler ve mevcut araçlarını değiştirmek isteyen Nisan ayında düzenlenen kampanyaların yenilenip yenilenmeyeceğini merak ediliyor. Mevcut araba satışlarının artmasının ardından otomobil devleri tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. Araba almak isteyenler 50 bin TL'ye kadar faizsiz krediden, 0,69 ve 0.99'luk kredi faiz oranına kadar pek çok seçenekten yararlanabilecek. Araba sahibi olmak isteyenler alacakları aracın hem performans hem de fiyat açısından bütçesine uygun olmasını istiyor. Otomobil fiyatları markaların resmi internet siteleri üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. İşte, Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA otomobil kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

CITROEN

Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

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Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

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Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

DS

DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelini, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkarıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkânı sunuluyor.

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Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

FIAT

Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor.

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.