Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...

Otomobil almak isteyenler ve mevcut araçlarını değiştirmek isteyen Nisan ayında düzenlenen kampanyaların yenilenip yenilenmeyeceğini merak ediliyor. Mevcut araba satışlarının artmasının ardından otomobil devleri tarafından gelecek açıklamalar bekleniyor. Araba almak isteyenler 50 bin TL'ye kadar faizsiz krediden, 0,69 ve 0.99'luk kredi faiz oranına kadar pek çok seçenekten yararlanabilecek. Araba sahibi olmak isteyenler alacakları aracın hem performans hem de fiyat açısından bütçesine uygun olmasını istiyor. Otomobil fiyatları markaların resmi internet siteleri üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. İşte, Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA otomobil kampanyaları...