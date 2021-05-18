Talep patlaması, kaçırılmayacak fırsat! Faizler sıfırlandı, 50.000 liraya kadar indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA...
Araba almak isteyenler pandemi döneminde fiyatların artış göstermesi sonrasında hayal kırıklığı yaşamıştı. Ülkemizde satış yapan birçok otomotiv devinin Nisan ayında kampanya duyuruları sonrasında talep patlaması yaşanmıştı. Hal böyle olunca benzer kampanyaların Mayıs ayında düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyordu. Araba almak isteyenlere 50 bin TL'ye kadar faizsiz krediden, 0,69 ve 0.99'luk kredi faiz oranına kadar pek çok seçenek bulunuyor. Fiat, Dacia, Renault, Opel, KİA gibi birçok markanın kampanyalı fiyat seçenekleri araştırılıyor. İşte, Mayıs ayı kampanyalı araba fiyatları ve modelleri...