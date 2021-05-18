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Haberler Galeri Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

Kredilerle ilgili flaş faiz kararı alındı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından bankaların tutumu merak ediliyordu. Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi oranlarında güncelleme yapılmasını bekliyordu. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeni faiz oranları banka müşterileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ev ve araba sahibi olmak isteyenler güncel faiz oranları sonrasında kredi çekmek konusunda kararlarını verecek. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 19:40
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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

Kredi müjdesi kafa karıştırdı. Bankaların yeni faiz oranları ters düz. Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve TEB tarafından açıklanan güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ev, araba almak ve borçlarını kapatmak isteyenler bankaların resmi internet siteleri üzerinden duyurdukları faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle salgın sürecinde vatandaşlar kredi başvurularını mobil bankacılık ve müşteri hizmetlerinden kolaylıkla gerçekleiştirebiliyor ahaber.com.tr olarak güncel faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve TEB faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54

Taşıt kredisi: %1,54

Konut kredisi: %1,38

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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59

Faiz Oranı % 1,38

Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80


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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay

Taksit Tutarı:1.914,12 TL

Faiz Oranı:% 1,54

Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

Konut kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 120 ay vadeye kadar 1,37 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Taksit Tutarı:5.107,98 TL

Faiz Oranı:% 1,37

Yıllık Maliyet Oranı:% 17.994