Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...

Kredi müjdesi kafa karıştırdı. Bankaların yeni faiz oranları ters düz. Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve TEB tarafından açıklanan güncel faiz oranları yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını merak ediyor. Ev, araba almak ve borçlarını kapatmak isteyenler bankaların resmi internet siteleri üzerinden duyurdukları faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle salgın sürecinde vatandaşlar kredi başvurularını mobil bankacılık ve müşteri hizmetlerinden kolaylıkla gerçekleiştirebiliyor ahaber.com.tr olarak güncel faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve TEB faiz oranları...