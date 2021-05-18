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Kredi müjdesi kafa karıştırdı! Bankaların yeni faiz oranları ters düz! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB...
Kredilerle ilgili flaş faiz kararı alındı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasının ardından bankaların tutumu merak ediliyordu. Acil nakit ihtiyacı olanlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi oranlarında güncelleme yapılmasını bekliyordu. Mayıs ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeni faiz oranları banka müşterileri tarafından araştırılmaya başlandı. Ev ve araba sahibi olmak isteyenler güncel faiz oranları sonrasında kredi çekmek konusunda kararlarını verecek. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank, TEB kredi faiz oranları...