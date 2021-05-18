1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

ÇİFTÇİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarına erteleme ile ilgili olarak Kabine sonrası şunları söyledi:

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.