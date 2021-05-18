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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...
Çiftçi borçları ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde zorlu süreçten geçen çiftçilerin yüzünü güldürecek açıklamalar geldi. Çiftçiler özellikle borçlar için alınacak kararları merak ediyordu. İşte, Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...
Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 21:14
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