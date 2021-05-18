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Haberler Galeri 1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

Çiftçi borçları ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Salgın döneminde zorlu süreçten geçen çiftçilerin yüzünü güldürecek açıklamalar geldi. Çiftçiler özellikle borçlar için alınacak kararları merak ediyordu. İşte, Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 21:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 21:14
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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

Çiftçi borçları ertelenecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle esnaf ve çiftçiye çeşitli destekleri duyurdu. Çiftçilerin borçları hakkında da detaylar paylaşıldı. Çiftçiler borç erteleme hakkında detayları merak ediyor. Hal böyle olunca Ziraat Bankası çiftçi borç erteleme nasıl yapılır? sorusunun yanıtı aranıyor. İşte, Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

ÇİFTÇİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçi borçlarına erteleme ile ilgili olarak Kabine sonrası şunları söyledi:

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren esnaflarımıza iki grup halinde destek olacağız. Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer alıyor. 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta berber taksici minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir.

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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

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1 yıl erteleme, 5 yıl taksitlendirme fırsatı! Çiftçi borçları ertelenecek mi? T.C Kimlik no ile Ziraat Bankası sorgulama...

Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.