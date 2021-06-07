Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008'e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni Peugeot SUV 3008'de 90 bin TL için yüzde 0 faizli veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'i de ise 90 bin TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.