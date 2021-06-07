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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...
Pandemi döneminde araba fiyatlarında artış yaşandı. Mart ve Nisan ayında otomobil firmalarının kampanyaları araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır araç talebi artış gösterdi. Kampanyalar sırasında araba alacaklara 50.000 TL'ye kadar indirim fırsatları tanındı. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alacaklar benzer kampanyaların yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini sorgulamaya başladı. İşte, Kia, Dacia, Renault, Opel araba kampanyaları...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 20:48
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