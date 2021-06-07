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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında artış yaşandı. Mart ve Nisan ayında otomobil firmalarının kampanyaları araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında sıfır araç talebi artış gösterdi. Kampanyalar sırasında araba alacaklara 50.000 TL'ye kadar indirim fırsatları tanındı. Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alacaklar benzer kampanyaların yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğini sorgulamaya başladı. İşte, Kia, Dacia, Renault, Opel araba kampanyaları...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 20:48
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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Talep patladı, yüzler gülecek. Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi. Kia, Dacia, Renault, Opel... Haziran ayının gelmesinin ardından otomobil markaları kampanyalarını peş peşe sıraladı. Birçok otomobil devi ürünlerinde kampanya düzenleyerek alıcıların yüzünü güldürüyor. Haziran ayının gelmesinin ardından yaz tatiline çıkacak vatandaşlar bütçesine uygun araba arayışını sürdürüyor. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Haziran ayı kampanyalı fiyatları sizler için haberimizde derledik. İşte, Kia, Dacia, Renault, Opel araba fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Peugeot açıklamasına göre, haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarda, tüm Peugeot modellerinde düşük faizli kredi seçenekleri otomobil severleri bekliyor. Peugeot i-Cockpit®, EAT8 tam otomatik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçenekleriyle öne çıkan Peugeot SUV ailesinde ay boyunca yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Buna göre, B-SUV sınıfının lideri Peugeot SUV 2008'e 50 bin TL için yüzde 0 faiz fırsatı veya 100 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni Peugeot SUV 3008'de 90 bin TL için yüzde 0 faizli veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi tercih edilebiliyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'i de ise 90 bin TL için yüzde 0 faizli kredi imkanı veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Peugeot Türkiye, göz alıcı sedan ve hatchback modellerinde de haziran ayı boyunca özel fırsatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. 2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208'de 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği dikkatleri çekiyor. Peugeot 208, 189 bin TL'den başlayan uygun fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise yüzde 0 faizli kredi seçeneği veya 180 bin TL için 15 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

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Talep patladı, yüzler gülecek! Araba alacaklara 0,99 faizle kredi müjdesi! Kia, Dacia, Renault, Opel...

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Duster Prestige 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull, Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg ve Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonlarında 60 bin TL krediye 24 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Haziran ayı boyunca Duster Eco-G 100 bg 4x2 LPG versiyonu 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşturuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 149 bin 400 TL'den satışa sunuluyor. Yeni Sandero'nun Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 156 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödeme ile sahip olunabiliyor.