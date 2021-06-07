Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Her ay 2.800 TL ödenecek. Yeni yılda zamlandı. ATM ve PTT'den anında almak mümkün. Pandemi döneminde devlet tarafından ödenen destekler vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Salgın sürecinden alınan önlemler nedeniyle kreşler kapatılmıştı. Hal böyle olunca çalışan annelerin çocukları mecburen evde olmak zorunda kaldı. Bu durum da çalışan anneyi, bakıcı bulmaya zorladı. Çoğu kişi bilmiyor ama devlet, çalışan annelere her ay 2.800 lira bakıcı desteği veriyor. Devlet tarafından verilen ödemeden yararlanmak için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuruları kabul gören vatandaşlar ödemelerini alabiliyor.