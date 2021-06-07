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Haberler Galeri Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Her ay 2.800 TL ödenecek. Yeni yılda zamlandı. ATM ve PTT'den anında almak mümkün. Pandemi döneminde devlet tarafından ödenen destekler vatandaşlara derin nefes aldırıyor. Salgın sürecinden alınan önlemler nedeniyle kreşler kapatılmıştı. Hal böyle olunca çalışan annelerin çocukları mecburen evde olmak zorunda kaldı. Bu durum da çalışan anneyi, bakıcı bulmaya zorladı. Çoğu kişi bilmiyor ama devlet, çalışan annelere her ay 2.800 lira bakıcı desteği veriyor. Devlet tarafından verilen ödemeden yararlanmak için başvuru yapmak gerekiyor. Başvuruları kabul gören vatandaşlar ödemelerini alabiliyor.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 21:42
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Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Pandemi döneminde kreşlerin geçici süreyle kapatılması sonrasında çalışan anneler bakıcı aramaya başladı. Bakıcı maaşını ödemekte zorlanan vatandaşlar için devlet tarafından yardım ödemesi sağlanıyor. Çoğu kişi bilmiyor ama devlet, çalışan annelere her ay 2.800 lira bakıcı desteği veriyor. Ödeme imkanından yararlanmak için başvuru yapılması gerekiyor. Çalışan annelere destek olmak amacıyla ödenen yardım için başvurusu kabul edilenler ödemesini alabiliyor. Ödemeler ATM ve PTT üzerinden yapılabiliyor.

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Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün.

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Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.

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Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

2021'DE ARTACAK

Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.

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Her ay 2.800 TL ödenecek! Yeni yılda zamlandı! ATM ve PTT'den anında almak mümkün...

Özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek ise 350 Euro'yu (3.275 lira) buluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.