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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...
Halkbank tarafından binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Pandemi döneminde bankalardan son dakika açıklamalar ardı ardına geliyor. Azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi fırsatının detayları belli oldu. İhtiyaçlarını görmek isteyen vatandaşlar Halkbank tarafından duyurulan kredi paketini araştırması hızlandı. İşte, Halkbank kredi paketi hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 19:45
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