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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Halkbank tarafından binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Pandemi döneminde bankalardan son dakika açıklamalar ardı ardına geliyor. Azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi fırsatının detayları belli oldu. İhtiyaçlarını görmek isteyen vatandaşlar Halkbank tarafından duyurulan kredi paketini araştırması hızlandı. İşte, Halkbank kredi paketi hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 19:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 19:45
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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Koronavirüs salgını sürecinde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi fırsatları geliyor. Halkbank tarafından binlerce vatandaşı ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Kadın müşterilerini yakından ilgilendiren açıklamanın detayları belli oldu. Azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulacak. Açıklamanın ardından nakit ihtiyacı olanlar detayları araştırmaya başladı. Halkbank'ın son dakika olarak duyurduğu kredi fırsatının detaylarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Halkbank 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade kredi imkanının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Halkbank müşterisi olan binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Halkbank, kadın müşterilerine özel yeni bir kredi paketini duyurdu. Açıklanan yeni kredi kampanyası ile birlikte ilk 6 ay geri ödemesiz, 60 aya kadar vade ile kredi kullanılabilecek. Kredi kampanyası ile ilgili detayları Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan açıkladı.

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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türk bankacılık sektöründe ilk kez sadece kadın kooperatiflerine özel destek paketi kurguladıklarını belirterek, "Paket kapsamında; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdamı desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, azami 6 ay anapara ödemesiz, toplam 60 aya varan vadelerde, 500 bin TL'ye kadar destek sağlamaktayız." dedi.

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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Arslan, Gaziantep'te gerçekleştirilen "Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim, sanayi ve ticarette önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gaziantep'in, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin arasındaki köprü olma niteliğiyle, sanayi ve gelişmişlik bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Arslan, "Halkbank olarak özellikle bu yıl, kadınlarımızı ekonomik hayatımıza daha etkin şekilde dahil etmek için yoğun bir çaba içine girdiğimizi paylaşmak isteriz. Toplumumuzun yarısı kadınlardan oluşmaktadır, ancak kadınlarımızın iş gücüne katılımı henüz arzu ettiğimiz seviyelerde değildir. Bu muazzam gücün, ekonomik sistemimize dahil olduğunda, ülke kalkınmasına büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Arslan, kadınları bu yolda cesaretlendirmek için, ilk defa işini kurmak isteyen ya da halihazırda işini kurmuş ve geliştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik özel bir ürün olan Kadın Girişimci Destek Paketi'ni oluşturduklarını hatırlattı.

İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: