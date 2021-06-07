Halkbank müjdeyi verdi! 6 ay anapara geri ödemesiz, 5 yıl vade ise cabası! Kefil şartı aranmıyor...

Arslan, kadınları bu yolda cesaretlendirmek için, ilk defa işini kurmak isteyen ya da halihazırda işini kurmuş ve geliştirmek isteyen kadın girişimcilere yönelik özel bir ürün olan Kadın Girişimci Destek Paketi'ni oluşturduklarını hatırlattı.

İlk kez 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde duyurdukları Kadın Girişimci Destek Paketi'ne gösterilen yoğun ilginin ne kadar isabetli bir iş yaptıklarını ortaya koyduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: