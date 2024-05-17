Talep azaldı konut ucuzladı! Kira da hız kesti
Hükümetin sıkı para politikası ve konut faizlerindeki yükseliş talebi kıstı. Bu da fiyatlara yansıdı. Yüksek kredi faizleri, konut talebini aşağı çekince fiyatlar son 10 aydır düşüşe geçti. Konut satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, kiralardaki reel ortalama düşüş ise yüzde 11 oldu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2024
06:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
06:44
Bir dönem rekorlar kıran piyasadaki satılık konut ve kira bedelleri son aylarda yavaşlamaya geçti. Reel konut fiyatlarındaki düşüş 10 aydır devam ediyor.
Sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" nisan raporuna göre, ülke genelinde reel (enflasyondan arındırılmış) satış fiyatları yıllık yüzde 16.3 düşerken, reel ortalama kira yıllık bazda yüzde 11 azaldı.
3 BÜYÜKŞEHİRDE DÜŞÜŞ Rapora göre, ülke genelinde konut fiyatlarının yıllık artış oranı (cari) nisanda yüzde 42.1 oldu. Cari fiyatlarda yıldan yıla artış oranlarında son bir yıldır yavaşlama söz konusu.
Reel fiyatlarda ise nisanda yıllık bazda yüzde 16.3 gerileme görüldü. Bu, enflasyonun konut fiyatlarından daha hızlı arttığını, yatırım amaçlı konut satın almanın cazip olmaktan çıktığını ifade ediyor. 3 büyük şehre bakıldığında ise İstanbul'da reel fiyatlar yüzde 18.3 ile çarpıcı bir düşüş gösterirken, İzmir'de yüzde 15.4, Ankara'da ise yüzde 10.9 gerileme oldu.
KİRA DA HIZ KESTİ Sabah'ın haberine göre Kiralık fiyatlarında da benzer bir tablo var. Son yıllarda rekor üstüne rekor kıran kiralık fiyatlarındaki artış yavaşlıyor. Nisanda kira fiyatlarının yıllık değişim oranı yüzde 50.8 oldu.