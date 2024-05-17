Talep azaldı konut ucuzladı! Kira da hız kesti

Reel fiyatlarda ise nisanda yıllık bazda yüzde 16.3 gerileme görüldü. Bu, enflasyonun konut fiyatlarından daha hızlı arttığını, yatırım amaçlı konut satın almanın cazip olmaktan çıktığını ifade ediyor. 3 büyük şehre bakıldığında ise İstanbul'da reel fiyatlar yüzde 18.3 ile çarpıcı bir düşüş gösterirken, İzmir'de yüzde 15.4, Ankara'da ise yüzde 10.9 gerileme oldu.

