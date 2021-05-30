Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKIYORLAR

Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.