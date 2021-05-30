HaberlerGaleriTalebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
İkinci el araba almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek haberler geliyor. Pandemi döneminde fiyatların artış göstermesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak sıfır araç üretiminin artması sonrasında fiyatlar bir nebzede olsa dengeleniyor. Araba alacaklar için yeni fırsat doğdu. Piyasa değerinin oldukça altında satışlar yapılabiliyor. İcra nedeniyle haczedilen araç ve evler uygun fiyata satışa sunuluyor. Hal böyle olunca 2. el araba fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Volkswagen, Opel fiyatları...