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Haberler Galeri Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

İkinci el araba almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek haberler geliyor. Pandemi döneminde fiyatların artış göstermesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Ancak sıfır araç üretiminin artması sonrasında fiyatlar bir nebzede olsa dengeleniyor. Araba alacaklar için yeni fırsat doğdu. Piyasa değerinin oldukça altında satışlar yapılabiliyor. İcra nedeniyle haczedilen araç ve evler uygun fiyata satışa sunuluyor. Hal böyle olunca 2. el araba fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Volkswagen, Opel fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:34
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Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

Koronavirüs salgını sürecinde araba almak isteyenler hayal kırıklığı yaratmıştı. Yüksek fiyatlar sonrasında istekler ertelenmek zorunda kaldı. Ancak hayallerini erteleyen vatandaşları ilgilendiren son dakika açıklamaları geliyor. Borçlar nedeniyle haczedilen araçların satışında fiyatlar aşağıya çekiliyor. Satışa sunulan 2. el arabalar için uygun fiyatlar belirleniyor. Hal böyle olunca ikinci el araba almak isteyenler bütçesine uygun olanları bulabiliyor. İkinci el otomobil satışları için düzenlenen ilanları haberimizde derledik. İşte, Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

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Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKIYORLAR

Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.

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Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

TEMİNAT YATIRMANIZ GEREKİYOR

İhaleye katılabilmek için belirlenen bankaya teminat yatırılması gerekiyor. İhaleyi kazanamazsanız teminatınızı icra dairesi banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarıyor.

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Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

HER ARACIN MUHAMMEN BEDELİ VAR

Otomobiller satışa çıktığında piyasadaki muhammen bedeli de alıcıya önceden bildiriliyor. Genelde ihaleler muhammen bedelin altında tamamlanıyor. Muhammen bedel, aracın piyasadaki rayiç fiyatını ifade ediyor.

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Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...

ARACI MUTLAKA İNCELEYİN

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.