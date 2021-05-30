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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

Kredi ve kredi kartı olan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ödeme için 3 yıl şartı bulunurken, indirim fırsatı da sunuluyor. Ancak bazı durumlarda ödeme yapılmıyor. Kredi borcu olanların vefat etmesi durumunda borcun hayat sigortası tarafından karşılanıp karşılanmadığı merak edilen konular arasında. Geri bildirimde bulunulmazsa ödeme yapılmıyor. Bu noktada önemli bir detay göz çarpıyor. İşte, konuyla ilgili gelişmeler haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:54
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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

Bankadan kredi çeken ve kredi borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ödeme için 3 yıl şartı var. İndirim yapılabilir. O durumda ödeme yapılmıyor. Kredi borcu olanların vefat etmesi durumunda borcun hayat sigortası tarafından karşılanıp karşılanmadığı merak edilen konular arasında. Eğer bildirilmezse ödeme yapılmıyor. Ancak burada ayırt edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor. İşte konuyla ilgili detayları haberimizde derledik...

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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

EN AZ 3 YILLIK OLMASI ŞART

Hayat sigortasının tazminat ödeyebilmesi için kredi borçlusunun ölüm nedeninin kaza, hastalık, intihar veya adam öldürme olması gerekir. İntihar sonucu ölümde, sigorta şirketi özel olarak daha kısa bir süre kabul etmemişse, hayat sigortasının en az üç yıllık olması da şarttır.

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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

Tüketicilerin aldıkları krediler için en yaygın teminat, borçlunun hayat sigortasıdır. Hayat sigortası hem bankanın, hem de kredi borçlusunun mirasçılarının lehinedir. Vefat halinde, kalan kredi borcu faiziyle hayat sigortasından karşılanır. Mirasçılara borç bırakılmamış olur.

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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

Ancak, örneğin solunum yetmezliği bulunan bir kişi şeker komasında ölürse, kredi borcunu hayat sigortası öder mi? Ya da, diyabet hastası kanserden ölürse, kredi borcu hayat sigortasından mı karşılanmalıdır? Bu konularda banka, sigorta şirketi ve vefat edenin mirasçıları arasında hukuki sorunlar çıkmaktadır.

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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

HASTALIĞI GİZLEMİŞSE...

Bazen bilerek, bazen sorulmadığı, kağıtları okumadan imzaladığı için ölümcül bir hastalığı bulunup bulunmadığı açıklaması yapılmaz. Sonuçta hayat sigortasını yapan sigorta şirketi, sigortalının verdiği bilgilere ve beyana göre hayat sigortası yapmış olur.

Kredi kullanıldıktan sonra, kredi borçlusunun hayat sigortası yaptırdığı anda bildiği fakat sigorta şirketine bildirmediği bir hastalıktan ölmesi halinde, en çok karşımıza çıkan sorun, hayat sigortasının tazminat ödememesidir; Türk Ticaret Kanunu 1439'uncu maddesine göre sigorta ettiren kasıtlı olarak doğru beyan yükümlülüğünü yerine getirmemişse, ihlal ile vefat nedeni arasında bağlantı bulunması koşuluyla, sigortacının tazminat ödeme borcu ortadan kalkar.