Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...

Bankadan kredi çeken ve kredi borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Ödeme için 3 yıl şartı var. İndirim yapılabilir. O durumda ödeme yapılmıyor. Kredi borcu olanların vefat etmesi durumunda borcun hayat sigortası tarafından karşılanıp karşılanmadığı merak edilen konular arasında. Eğer bildirilmezse ödeme yapılmıyor. Ancak burada ayırt edilmesi gereken önemli bir detay bulunuyor. İşte konuyla ilgili detayları haberimizde derledik...