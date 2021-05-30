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Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...
Kredi ve kredi kartı olan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Ödeme için 3 yıl şartı bulunurken, indirim fırsatı da sunuluyor. Ancak bazı durumlarda ödeme yapılmıyor. Kredi borcu olanların vefat etmesi durumunda borcun hayat sigortası tarafından karşılanıp karşılanmadığı merak edilen konular arasında. Geri bildirimde bulunulmazsa ödeme yapılmıyor. Bu noktada önemli bir detay göz çarpıyor. İşte, konuyla ilgili gelişmeler haberimizde...
Giriş Tarihi: 30.05.2021 17:54
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