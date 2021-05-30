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Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından gelecek enflasyon açıklaması yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yılın 6 aylık enflasyon rakamlarında ortaya çıkan rakamlara göre memur ve emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Hal böyle olunca 5. enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Enflasyon rakamlarına yönelik tüm gelişmelere ve detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 30.05.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 16:53
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır? Enflasyon beklentisi nedir? Sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın 5. enflasyon rakamları sonrasında memur ve emeklilerin maaşlarına yönelik tahminler kesinleşecek. Mayıs ayı enflasyon oranına ilişkin beklenti anketi sonuçlarını merak eden vatandaşlar sorgulanıyor. Konu hakkında tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 Mayıs ayı enflasyon oranı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü açıklanacak. Açıklama geldiği anda 2021 memur ve emekli maaşlarına yönelik beklentiler ortaya çıkabilecek. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi her ayı belirli sayıda katılan ekonomistler tarafından sonuçlanıyor. Ancak mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçları henüz açıklanmadı.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,70, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,44 arttı.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,68, Yİ-ÜFE yüzde 4,34 artış kaydetti.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 12,91, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 35,17 artış gösterdi.