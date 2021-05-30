Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TUİK tarafından gelecek enflasyon açıklaması yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere yılın 6 aylık enflasyon rakamlarında ortaya çıkan rakamlara göre memur ve emekli maaşlarına zam uygulanıyor. Hal böyle olunca 5. enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Enflasyon rakamlarına yönelik tüm gelişmelere ve detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?