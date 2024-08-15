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Haberler Galeri Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...

Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına, 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 24.73 oranında artış alırken, memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 oranında yükseldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:51
Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Ocak ayında 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkarılan taban maaş, yaklaşık 2 milyon emekli için sıfır zam tehlikesi oluşturmuştu. Bu sorunu çözmek amacıyla yapılan yasal düzenlemeyle taban maaş 12.500 TL'ye yükseltildi.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme sonrasında, 3.7 milyon emeklinin maaşı bu yeni taban seviyesine çekildi ve 7 Ağustos'ta hak sahiplerine 2.500 TL'ye kadar olan farklar ödendi.

Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Yeni Taban Maaş Düzenlemesi Ocak 2025'e Kadar Geçerli

Yeni düzenlemeyle birlikte emekli taban maaşı 12.500 TL'ye yükseltildi ve bu rakam Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu tarihten itibaren 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaş artışları yapılacak ve taban maaşın yeniden yükseltilmesi gündemde olacak.

Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Özellikle Ocak 2025'e kadar emekli olacakların maaşlarının 12.500 TL'nin altında kalması durumunda, seyyanen ödeme yapılacak ve tüm emeklilerin aylıkları bu rakama tamamlanacak.

Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Emekli Maaşları Nasıl Öğrenilir?

Emekliler, aylıklarının detaylarını e-devlet uygulamasından kolayca kontrol edebilirler. E-devlet üzerinden 4A, 4B veya 4C seçeneklerinden kendilerine uygun alana girdikten sonra, "Emekli Ödeme Bilgileri" bölümünden net (kök) aylıklarını ve aylık verilen yüzde 4 oranındaki ek ödeme bilgilerini görebilirler. Eğer toplam ödeme 12.500 TL'nin altında kalıyorsa, seyyanen ödeme tutarını da bu bölümde görebilecekler.

Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Dul ve Yetim Maaşları İçin Ayrı Uygulama

Taban maaş uygulaması emekliler için 12.500 TL olarak belirlenmişken, dul ve yetim maaşlarında bu rakam hisse oranına göre uygulanıyor. Bu nedenle, hak sahipleri için belirlenen oranlarda taban maaşlar şöyle olacak:

Yüzde 75 hisse: 9.375 TL
Yüzde 50 hisse: 6.250 TL
Yüzde 25 hisse: 3.125 TL

Düşük maaşlar, bu taban maaşlara tamamlanacak, ancak ölüm aylıklarında 12.500 TL'lik bir taban maaş uygulanmayacak.