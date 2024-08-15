15 Ağustos 2024, Perşembe
Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR'luya işte tam liste...
Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memurun maaşlarına, 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 24.73 oranında artış alırken, memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 10'luk toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkıyla birlikte yüzde 19.31 oranında yükseldi.
Giriş Tarihi: 15.08.2024 07:14 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:51