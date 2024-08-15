Takvim yayımlandı: 10.000 TL ve 12.500 üstü alan emekliye o tarihte para yatacak! SSK, BAĞ-KUR’luya işte tam liste...

Dul ve Yetim Maaşları İçin Ayrı Uygulama

Taban maaş uygulaması emekliler için 12.500 TL olarak belirlenmişken, dul ve yetim maaşlarında bu rakam hisse oranına göre uygulanıyor. Bu nedenle, hak sahipleri için belirlenen oranlarda taban maaşlar şöyle olacak:

Yüzde 75 hisse: 9.375 TL

Yüzde 50 hisse: 6.250 TL

Yüzde 25 hisse: 3.125 TL

Düşük maaşlar, bu taban maaşlara tamamlanacak, ancak ölüm aylıklarında 12.500 TL'lik bir taban maaş uygulanmayacak.