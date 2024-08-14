14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Dolardaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, sık sık yaşanan indirim ve zam haberleri ışığında, 14 Ağustos 2024 itibarıyla yakıt fiyatlarında bir güncelleme olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:44
Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Saat 23.59’da son bulacak: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam etmelerine neden oluyor. Bu etkenler, akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri doğrudan etkiliyor. Peki 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Saat 23.59’da son bulacak: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin Fiyatlarında Artış

Perşembe gününden itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapıldı. Bu artış, bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Saat 23.59’da son bulacak: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Bu değişiklikle birlikte İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 43.61 liradan satılacak.

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Saat 23.59’da son bulacak: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Motorin Fiyatlarında Değişiklik Yok

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 lira olarak kalacak.

Akaryakıt fiyatları güncelleniyor! Saat 23.59’da son bulacak: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul'daki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Motorin: 43.74 TL/litre
Benzin: 43.61 TL/litre