Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler, vatandaşların benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip etmeye devam etmelerine neden oluyor. Bu etkenler, akaryakıt fiyatlarındaki güncellemeleri doğrudan etkiliyor. Peki 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?