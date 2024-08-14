14 Ağustos 2024, Çarşamba
Akaryakıt fiyatları saat 23.59'da güncelleniyor: 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Dolardaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, sık sık yaşanan indirim ve zam haberleri ışığında, 14 Ağustos 2024 itibarıyla yakıt fiyatlarında bir güncelleme olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 14 Ağustos Çarşamba benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 14.08.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:44