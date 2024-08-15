Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

KİRA KONTRATLARINDA E-DEVLET ZORUNLULUĞU GELİYOR MU?

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması, 2024 yılı sonunda devreye girecek bir uygulama olarak planlanıyor. Ancak bu sürecin zorunlu hale getirilmesi için henüz hukuki bir düzenleme yapılmış değil. Bu geçiş süreci, öncelikle sistemin oturması ve tarafların bu yeni dijital platforma uyum sağlaması için bir nevi deneme süreci olarak değerlendiriliyor. Hukuki düzenlemeler yapıldığında, e-Devlet üzerinden kontrat yapma zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Bu düzenleme, ilerleyen yıllarda hayata geçirildiğinde, kira sözleşmelerinin resmi olarak e-Devlet'te tutulması zorunlu hale gelebilir.