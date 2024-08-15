15 Ağustos 2024, Perşembe
Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap
Kira kontratlarında e-Devlet dönemi resmen başlıyor. Hükümet yapılan çalışma ile kira kontratlarının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ve sisteme geçişin yıl sonuna kadar olacağını duyurdu. Peki e-Devlet üzerinden kira kontratı olayı iş yerlerini de kapsayacak mı? e-Devlet'e kira kontratında yanlış bilgi girilirse ne olur? Ev sahipleri yasal sınır üzerinde zam isteyebilir mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:44