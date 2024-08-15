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Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi resmen başlıyor. Hükümet yapılan çalışma ile kira kontratlarının artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ve sisteme geçişin yıl sonuna kadar olacağını duyurdu. Peki e-Devlet üzerinden kira kontratı olayı iş yerlerini de kapsayacak mı? e-Devlet'e kira kontratında yanlış bilgi girilirse ne olur? Ev sahipleri yasal sınır üzerinde zam isteyebilir mi? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 09:44
Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

Kira kontratlarıyla ilgili düzenlemeler, Türkiye'de gayrimenkul sektöründe köklü değişimlerin habercisi. Yıl sonuna doğru, kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına olanak tanıyacak yeni bir sistemin devreye alınması planlanıyor. Bu yenilik, özellikle kontratların şeffaflığı ve tarafların haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, birçok kişi bu değişimin kapsamı ve etkileri konusunda merak içinde. Bu yazıda, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasıyla ilgili en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını bulabilirsiniz.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

KİRA KONTRATLARINDA E-DEVLET ZORUNLULUĞU GELİYOR MU?
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılması, 2024 yılı sonunda devreye girecek bir uygulama olarak planlanıyor. Ancak bu sürecin zorunlu hale getirilmesi için henüz hukuki bir düzenleme yapılmış değil. Bu geçiş süreci, öncelikle sistemin oturması ve tarafların bu yeni dijital platforma uyum sağlaması için bir nevi deneme süreci olarak değerlendiriliyor. Hukuki düzenlemeler yapıldığında, e-Devlet üzerinden kontrat yapma zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Bu düzenleme, ilerleyen yıllarda hayata geçirildiğinde, kira sözleşmelerinin resmi olarak e-Devlet'te tutulması zorunlu hale gelebilir.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

İŞ YERLERİNİ KAPSAYACAK MI?
Yeni düzenlemenin sadece konutlarla sınırlı kalmayacağı, iş yerlerini de kapsayacağı öngörülüyor. Bu, ticari kiralamalar açısından da dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanılabileceği anlamına geliyor. Kısa dönem kiralamalar gibi özel durumlar henüz netlik kazanmasa da, genel anlamda iş yeri kiralamalarının da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabileceği belirtiliyor. Ancak, vekalet, kefil gibi bazı işlemlerin dijital ortamda daha karmaşık olabileceği düşünülüyor. Bu noktada, Web Tapu gibi uygulamaların entegrasyonuyla sürecin daha da kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

EV SAHİPLERİ YASAL SINIRIN ÜZERİNDE ARTIŞ İSTEYEBİLİR Mİ?
Ev sahiplerinin kira artış talepleri, sözleşmenin süresine ve tarafların mutabakatına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. e-Devlet'e entegre edilen kira kontratları, taraflar arasında yapılan anlaşmanın dijital olarak onaylanmasını sağlar. Bu bağlamda, ev sahipleri yasal sınırların dışında bir kira artışı talep edemezler. Ancak, taraflar arasında yeni bir sözleşme yaparak, kira artış oranında farklı bir mutabakata varılabilir. Dolayısıyla, e-Devlet sistemi doğrudan kira artışını engelleyen bir mekanizma sunmasa da, anlaşmazlık durumlarında mahkemeler, e-Devlet'te yer alan sözleşmeleri dikkate alacaktır.

Kira kontratlarında e-Devlet dönemi! Kimleri etkileyecek? İş yerleri dahil olacak mı? İşte 7 soru ve 7 cevap

FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA ÇÖZÜM OLUR MU?
e-Devlet üzerinden kira kontratlarının yapılması, fahiş kira artışlarına doğrudan bir çözüm sunmayabilir. Zaten halihazırda, kira artışlarında belirli yasal sınırlamalar bulunuyor ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemelerde çözülüyor. Ancak, bu yeni düzenleme, kayıt dışı kira ödemelerinin önüne geçilmesi ve devletin vergi kayıplarının azaltılması açısından önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, kira kontratlarının dijital ortamda kayıt altına alınması, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların daha kolay çözülmesini sağlayabilir.