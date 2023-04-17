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Haberler Galeri TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

"Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları için ödeme takvimini açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde yer alan vatandaşlar bayram öncesinde maaşlarını cebine koyacak. Peki, Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:29
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TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

"Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli maaşları için ödeme takvimi netleşti. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı yönündeki detay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonrasında belli oldu. Peki, memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri ödeme günleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Hem EYT'li olanlar hem de emekli aylığı alacak olan vatandaşlar tarafından beklenen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri başladı.

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TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI YASALAŞTI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ÖDEMELERİ BAŞLADI

SSK kapsamında aylık alan emeklilerin maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödenmeye başladı.

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TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olan vatandaşların emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak.