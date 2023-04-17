17 Nisan 2023, Pazartesi
TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?
"Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşları için ödeme takvimini açıkladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde yer alan vatandaşlar bayram öncesinde maaşlarını cebine koyacak. Peki, Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:29 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:29
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