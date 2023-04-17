TAKVİM NETLEŞTİ! Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?

"Memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli maaşları için ödeme takvimi netleşti. Emekli maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı yönündeki detay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen açıklama sonrasında belli oldu. Peki, memur emeklilerin maaşı ne zaman yatacak 2023? 4C, Emekli Sandığı memur emekli ikramiyesi yattı mı?