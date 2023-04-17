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Haberler Galeri İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Diğer yandan destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği de merak edilen başka husus oldu. Yeni uygulama ile doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bilindiği üzere 2023 yılı emekli maaş zammı sonrasında sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. İşte, Aile desteği, evde bakım, doğal gaz ödemeleri için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 14:11
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İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

Sosyal yardım ödemesi alanlara 2023 yılı maaş zamlarının ardından müjdeli haber gelmişti. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de değişim yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin güncel hali açıklandı. İşte, Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

MART AYI ÖDEMELERİ YAPILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin başladığını bildirdi.

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İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

Yanık, yaptığı açıklamada Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar lira ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar lira olmak üzere toplam 3,3 milyon haneye 4,3 milyar lira tutarında destek ödemesi yapılacağı bilgisini verdi.

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İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

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İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

NİSAN AYI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakanlık tarafından konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...