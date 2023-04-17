İhtiyaç sahiplerine son dakika geldi! Ödemeler değişti, başvurular kolaylaştı! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile desteği, evde bakım, doğal gaz, açık kapı...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala sosyal yardım ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. Diğer yandan destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği de merak edilen başka husus oldu. Yeni uygulama ile doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Bilindiği üzere 2023 yılı emekli maaş zammı sonrasında sosyal yardım ödemeleri de güncellendi. İşte, Aile desteği, evde bakım, doğal gaz ödemeleri için son gelişmeler!