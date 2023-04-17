EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

EN ÇOK 4.150 TL FARK

Örneğin; maaşı 7.500 liranın altındayken 3.500 lira promosyon alan emekli, şimdi maaşı 7.500 lira olduğu için en az 4.500 lira alabiliyor. Ancak seçtiği bankaya göre 7.650 lira alma imkanı da var. Yani bu emekli en az 1.000, en çok 4.150 lira avantaj sağlıyor.