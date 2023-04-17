HaberlerGaleriEMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!
EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!
EYT kapsamında emeklilik fırsatını yakalayan milyonlarca kişi işlemlerini tamamlayarak ilk maaşlarını almaya başladı. Bu süreçte ise en düşük emekli aylıkları 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarıldı. Taban aylık düzenlemesiyle birlikte emekli promosyon anlaşmasını yapanlar için fark ödemesi imkanı doğdu. 5.500 TL'den anlaşan emeklilerin promosyon hakkı arttı. Peki banka promosyon farkı nereden, nasıl alınır?