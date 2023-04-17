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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

EYT kapsamında emeklilik fırsatını yakalayan milyonlarca kişi işlemlerini tamamlayarak ilk maaşlarını almaya başladı. Bu süreçte ise en düşük emekli aylıkları 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarıldı. Taban aylık düzenlemesiyle birlikte emekli promosyon anlaşmasını yapanlar için fark ödemesi imkanı doğdu. 5.500 TL'den anlaşan emeklilerin promosyon hakkı arttı. Peki banka promosyon farkı nereden, nasıl alınır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 12:00
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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

Banka promosyon ücretlerinde fark ödemesi için detaylar çıktı. En düşük emekli aylığında yapılan artış düzenlemesi ile birlikte çoğu banka promosyonlarını revize etmedi. Örneğin; maaşı 7.500 liranın altındayken 3.500 lira promosyon alan emekli, şimdi maaşı 7.500 lira olduğu için en az 4.500 lira alabiliyor. Peki emekli promosyon farkı nasıl alınır? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

En düşük aylık ödemesinin 5.500 liradan 7.500 liraya çıkması, emeklilerin banka promosyonu tutarlarını da yükseltti.

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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

Taban aylık düzenlemesinden yararlanan, yani aylık ödemesi 7 bin 500 liraya yükselen emekliler, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alma imkanı elde etti. Daha önce 3.500-7.500 lira maaş aralığından promosyon alan emeklilere, böylece bu ödemesini yükseltme yolu açılmış oldu.

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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

Yeni rakamla birlikte en düşük emekli aylığının Aralık 2022'ye göre yüzde 114 arttığını belirten Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, "Bankalar da kesenin ağzını açmalı. Banka promosyonu bu oranda artırılmalı" dedi.

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EMEKLİNİN promosyon bereketine EK FARK ÖDEMESİ! EN ÇOK 4.150 TL! 17-18-19-20 Nisan... Bankanızdan istemeyi unutmayın!

EN ÇOK 4.150 TL FARK

Örneğin; maaşı 7.500 liranın altındayken 3.500 lira promosyon alan emekli, şimdi maaşı 7.500 lira olduğu için en az 4.500 lira alabiliyor. Ancak seçtiği bankaya göre 7.650 lira alma imkanı da var. Yani bu emekli en az 1.000, en çok 4.150 lira avantaj sağlıyor.