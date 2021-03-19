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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Taksit kararı sonrasında en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatların ivmesi değişti! 24, 36, 48 ve 60 ay taksitle... Taksit kararı sonrasında en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatların ivmesi değişti! 24, 36, 48 ve 60 ay taksitle...
Araba satışlarında yeni dönemin ilk adımları atıldı. Resmi Gazaete'de yayımlanan karara göre, değerine göre arabalar için 24 ile 60 arasında taksit yapılacak. Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatları en çok aranan güncel konular arasında yer alıyor. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında sadece 3 model yer alıyor. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da bahar kampanyaları geliyor. İşte, taksit kararı sonrasında en ucuz sıfır otomobiller...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 18:56 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 18:56
Taksit kararı sonrasında en ucuz sıfır otomobiller. Fiyatların ivmesi değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğe göre, taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Salgın döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmıştı. Yeni normalleşme ve taksitli araba satışı sonrasında piyasanın canlanması amaçlanıyor. İşte, 24, 36, 48 ve 60 ay taksitle en ucuz sıfır otomobiller...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 300 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 164.000 TL
Kampanyalı fiyatı 151.500 TL
C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 296.500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 197.500 TL
DACİA Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 143.400 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 170.400 TL