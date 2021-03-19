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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklilerin cebi dolacak! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri... Emeklilerin cebi dolacak! 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren ikramiye tarihleri belli oldu. Yılda iki kez ödenen ikramiye ödemeleri, Ramazan ayına sayılı günler kala yeniden gündeme geliyor. Yeni yılda ikramiye ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Emeklilerin talepleri hayata geçerese ikramiye tutarı 2.000 TL'den, 2.292 TL'ye çıkacak. İşte, 2021 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 18:12 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 18:12
SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Milyonlarca emekli ikramiye tarihleri hakkında gelecek açıklamayı bekliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ramazan ve Kurban bayramında emeklilerin hesaplarına 1000'er TL ikramiye yatıyor. İki bayramda toplam 2000 TL ödemeyi cebine koyan emekliler derin nefes alıyor. İşte, SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı 2021 yılında 13-15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ikramiye ödeme tarihleri öne çekilmişti. Eğer benzer durum yaşanmaz ise ikramiyelerin 10-12 Mayıs tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ OLACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde 1.000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, tutarda artış yapılmasını bekliyor. Özellikle enflasyona endekslenmesi önerisi getiriliyor. Eğer enflasyona endekslenirse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
YENİLER DE ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.
2021 OCAK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapılacak. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira olacak.