Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul'da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Taksi indi-bindi ücretinin ne kadar olduğu, İstanbul'da yaşayan yüz binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Peki İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? İndi-bindi zamlı taksi fiyatı kaç TL?

Giriş: 25.07.2024 11:45 Güncelleme: 25.07.2024 12:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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