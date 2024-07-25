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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul'da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Taksi indi-bindi ücretinin ne kadar olduğu, İstanbul'da yaşayan yüz binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Peki İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu? İndi-bindi zamlı taksi fiyatı kaç TL?

Giriş: 25.07.2024 11:45 Güncelleme: 25.07.2024 12:41
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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul’da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Toplu ulaşıma gelen zam sonrası taksi ücretleri de merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Temmuz ayı toplantısında aldığı kararla toplu taşıma ücretlerine %13 oranında zam yaptı.


Bu karara göre, tam basım ücreti 17,70 TL'den 20 TL'ye yükseldi. Peki, taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar...

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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul’da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

İstanbullular merakla beklenen UKOME kararına kavuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplu taşıma ücretlerine yüzde 13 oranında zam yapıldığını duyurdu. Toplantıda dikkat çeken bir diğer karar ise deniz taksilerine yapılan yüzde 100'lük rekor zam oldu.

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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul’da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Yeni Ücret Tarifesi İşte Böyle

Zamlı tarife kapsamında;

Tam basım ücreti: 17,70 TL'den 20 TL'ye,

Öğrenci basım ücreti: 10 TL'den 12 TL'ye (Yüzde 20 zam),

Öğrenci aylık abonman ücreti: 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi.

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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul’da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Deniz Taksisine Rekor Zam

UKOME toplantısında en dikkat çekici karar ise deniz taksi ücretlerine yapılan yüzde 100'lük zam oldu.

Açılış ve ilk mil ücreti: 210 TL'den 420 TL'ye,

1-4 mil arası taşıma ücreti: 155 TL'den 310 TL'ye,

4-8 mil arası taşıma ücreti: 125 TL'den 250 TL'ye,

8-16 mil arası taşıma ücreti: 100 TL'den 200 TL'ye yükseltildi.

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Taksi Ücretleri ZAMLI TARİFE FİYATLARI | İstanbul’da taksi ücretleri, indi-bindi ne kadar oldu, kaç TL? Taksi, deniz taksi zammı...

Taksi Ücretleri Henüz Belli Değil

Toplantıda taksi ücretlerine zam yapılıp yapılmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine en son Ocak 2024'te yüzde 28,09 oranında zam yapılmıştı.