1992 1996 2002 2009 2017 girişliler! SGK prim başlangıç tarihinize göre emeklilik yaş tablonuz

Emeklilik milyonlarca çalışanın uzun yıllar süren mesai maratonunun ardından özlemle beklediği yeni bir yaşamın kapılarını aralayan önemli bir dönüm noktası. Çalışma hayatının ardından maddi güvence ve yaşam kalitesini sürdürebilmek için kritik bir öneme sahip olan emeklilik hakkı belirli şartlara bağlanmış durumda. Peki, emeklilik sistemi nasıl işliyor ve vatandaşlar hangi şartlar altında emekli olma hakkı elde ediyor?