HaberlerGaleriMSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...
MSÜ PUAN HESAPLAMA | 2023 ÖSYM MSÜ 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? 50-55-60-65-70-75 net kaç puan? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...
MSÜ sınavına giren adaylar ardından taban puanları hesaplamaya başladı. TSK bünyesinde istihdam edilmeyi hedefleyen adaylar alacakları puanları öğrenmeye çalışıyor. MSÜ sınavında her sınavda olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı bu kural doğrultusunda yapılacak. İşte Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları...