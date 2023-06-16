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Haberler Galeri Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Yaz tatiline kısa süre kala başarılı öğrencilere müjde geldi. Başarı Teşvik Programı başvuru işlemleri için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Devletten karne parası alacak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne sevincini yaşıyor. Başkan Erdoğan başarılı öğrencileri destekleyeceklerini duyurmuştu. İşte başarı teşvik programı için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:13
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Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Öğrencilerin karne almalarına sayılı günler kaldı. Karne günü sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı kapanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başarı Teşvik Programı kapsamında devlet tarafından başarılı öğrencilere karne hediyesi veriliyor. Okullarında ve sınıflarında başarılı olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri 5 bin 104 TL'ye varan ödemeler alacak. "Başarı Teşvik Programı başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte öğrencilere teşvik programı ödemesi için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

'ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Erdoğan, Aile ve Gençlik Bankası adı altında sosyal ve dijital bir platform kuracaklarını ve bu kapsamda öğrencilere, çocuklara, ailelere, ev hanımlarına destek sağlayacaklarını aktarmıştı.

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Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Karne günüyle birlikte Başarı Teşvik Programı gündemdeki yerini aldı. Başarı Teşvik Programı adı altında ilkokuldan üniversiteye sosyal yardım desteği üzerine sağlayacak başarı ödemelerinde asgari ücret baz alınacak.

Temmuz zammı öncesinde net 8 bin 506 TL olan asgari ücretin yüzde 60'ı sınıfta ilk 3, okulda ilk 5 öğrenciye karne hediyesi olarak verilecek.

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Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

Peki, kimler yararlanacak?

Başkan Erdoğan projenin detaylarını şöyle açıkladı:

"Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerimize mensup, devlet okullarında okuyan ve sınıflarında dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yükseköğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar dönem arasında yapılacak şekilde başarı desteği vereceğiz."

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Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...

"Ayrıca dört yıllık örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarını kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize aylık 100 lira destek ödemesi yapacağız. Öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız. YÖK'ün belirlediği dünyadaki ilk 500 üniversiteye girme hakkı kazanan aynı kapsamdaki öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı destekleri sağlayacağız."