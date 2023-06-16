HaberlerGaleriTakdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
Takdir - teşekkür alana ödül! Öğrencilere 5.104 TL ödenecek! Başarı teşvik programı başvuruları başladı mı? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri...
Yaz tatiline kısa süre kala başarılı öğrencilere müjde geldi. Başarı Teşvik Programı başvuru işlemleri için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Devletten karne parası alacak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri karne sevincini yaşıyor. Başkan Erdoğan başarılı öğrencileri destekleyeceklerini duyurmuştu. İşte başarı teşvik programı için detaylar!