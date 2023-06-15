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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR'dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK'ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

90 günlük sigortalıya İŞKUR'dan 9 bin 932 TL ödeme sağlanıyor. Devlet tarafından vatandaşlara yönelik çalışan çalışmayan sosyal destekler sürerken her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu yardımlar kapsamında 90 günlük sigortası olanlar başvurdukları takdirde bu destekten yararlanabiliyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 21:23
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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR’dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK’ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

T.C. kimliğiyle SGK'ya başvuruna nakdi yardımların sağlandığı birçok destek ödemesi mevcut. Onlardan bir tanesi olan bu ödeme çalışan annelere can suyu oluyor. 9 bin 932 TL'lik nakit yardımı İŞKUR üzerinden sağlanıyor. Peki şartları neler? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR’dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK’ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

112 GÜNLÜK SÜREYİ KAPSIYOR

Bu ödemelerden birisi de doğum yapan anneler için ödenen izin parası oluyor.

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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR’dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK’ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

Çalışan annelere devlet 112 günlük süreyi baz alarak doğum izin parası yatırıyor.

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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR’dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK’ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

Kadınlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin hakkına sahip. Ayrıca günde 1.5 saatlik süt izinleri de var.

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90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR’dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK’ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

Çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı da bulunuyor.