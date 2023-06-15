90 günlük sigortası olan koşsun! Şartları karşılayana İŞKUR'dan 9 bin 932 TL para yardımı! SGK'ya T.C kimliğinizle gitmeniz yeterli!

90 günlük sigortalıya İŞKUR'dan 9 bin 932 TL ödeme sağlanıyor. Devlet tarafından vatandaşlara yönelik çalışan çalışmayan sosyal destekler sürerken her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bu yardımlar kapsamında 90 günlük sigortası olanlar başvurdukları takdirde bu destekten yararlanabiliyor. İşte detayları...