EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik hakkı geldi. Kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri ile emeklilik fırsatı yakaladı. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası sigortalılar yeni sistem ile birlikte kademeli emeklilik şartlarında yaşancak değişimler merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları!