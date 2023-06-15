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Haberler Galeri EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

EYT düzenlemesi sonrasında milyonlarca kişiye emeklilik hakkı geldi. Kapsam dışında kalanlar ise kısmi emeklilik ve borçlanma formülleri ile emeklilik fırsatı yakaladı. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. Kademeli emeklilik şartları için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2000 sonrası sigortalılar yeni sistem ile birlikte kademeli emeklilik şartlarında yaşancak değişimler merak ediliyor. İşte, kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.06.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 18:22
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EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

Kademeli emeklilik için detaylar araştırılan konularr arasında yer alıyor. Kısmi emeklilikte 10, 12.5 ve 15 yıl prim şartı gerekli olurken, kademeli emeklilik sisteminde yaş şartının kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor. EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

Türkiye'de geçtiğimiz yıl özellikle çalışma hayatında devrim niteliğinde düzenlemeler gerçekleşti.

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EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

Asgari ücretten verginin kaldırılması, 3600 ek gösterge yasası ile memurların ve emeklilerin gelirlerinin artması, taşeron işçilerin ve sözleşmelilerin kadroya geçmesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası bunlardan bazıları.

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EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde.

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EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...

Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi. Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.