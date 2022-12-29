TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili tüm soruların cevabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar sonrası netlik kazandı. EYT'de yaş sınırının kaldırıldığını belirken Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonra doğum ve askerlik borçlanması gündeme oldu.Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündeminde olan askerlik ve doğum borçlanması ücretleri, yeni yapılan asgari ücret zammıyla birlikte değişecek. Peki, 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır? İşte, detaylar...