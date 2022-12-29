29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak'tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili tüm soruların cevabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar sonrası netlik kazandı. EYT'de yaş sınırının kaldırıldığını belirken Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonra doğum ve askerlik borçlanması gündeme oldu.Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın gündeminde olan askerlik ve doğum borçlanması ücretleri, yeni yapılan asgari ücret zammıyla birlikte değişecek. Peki, 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 12:58
  • 1
  • 13
TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar için EYT yaş şartı konusunda merak edilenleri dün kamuoyuyla paylaştı. EYT'de yaş şartının kaldırıldığının müjdesini veren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından askerlik ve doğum borçlanması için tahsis ve talep dilekçesi gündeme geldi.Peki, 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

2023 YILINDA BORÇLANMALAR NE KADAR OLACAK?

1 Ocak tarihinden itibaren değşecek olan doğum ve askerlik borçlanma ücretleri şu şekilde:

ASKERLİK BORÇLANMASI

GÜNLÜK: 69,02 TL

ZAMLI: 107 TL

180 GÜNLÜK: 14,423 TL

ZAMLI: 19,260 TL

450 GÜN: 31,059 TL

ZAMLI: 48,150 TL

  • 3
  • 13
TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

DOĞUM BORÇLANMASI

1 ÇOCUK: 49,694 TL

ZAMLI: 76.320 TL

2 ÇOCUK: 99,338 TL

ZAMLI: 153,007 TL

3 ÇOCUK: 149,083 TL

ZAMLI: 223.587 TL

  • 4
  • 13
TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

E-DEVLET'TEN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır

-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır

-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.

-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.

  • 5
  • 13
TAHSİS İÇİN SON 3 GÜN! 1 Ocak’tan itibaren değişiyor! 2023 Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar olacak? EYT askerlik, doğum borçlanması nasıl yapılır?

Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.

-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.