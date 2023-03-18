HaberlerGaleriTablo ortaya çıktı! Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...
Tablo ortaya çıktı! Kentsel Dönüşüm Güçlendirme KREDİSİ HESAPLAMA | Aylık 4,568, 4,837, 5,179, 5,628 TL ÖDEME! Düşük faizli 120 aya varan vade...
Olası İstanbul depreminin öncesinde oturduğu binayı yeniden yapmak ya da güçlendirmek isteyenlere devlet destek elini uzattı. Kentsel dönüşüm kredisi ile ilgili detaylar gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar düşük faiz imkanı ve uzun vadelerle nefes alarak konutlarını depreme karşı sağlamlaştırabilecek. Peki 320 bin TL'lik kentsel dönüşüm güçlendirme kredisi nasıl alınır? İşte ödeme tablosu.