Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi. Bu kredide faiz oranının 0,79; vadenin ise 10 yıl olduğu açıklandı. Yine aynı paket kapsamında kentsel dönüşüm yapacak müteahhitler için de destekler açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kentsel dönüşüm kredi paketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık." dedi.