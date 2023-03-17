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Haberler Galeri Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi. Bu kredide faiz oranının 0,79; vadenin ise 10 yıl olduğu açıklandı. Yine aynı paket kapsamında kentsel dönüşüm yapacak müteahhitler için de destekler açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kentsel dönüşüm kredi paketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Nebati, "Kentsel dönüşüme ilişkin yeni destek paketlerini devreye aldık." dedi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 10:29
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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kentsel Dönüşüme İlişkin Yeni Destek Paketleri"ni açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman sunulacağı belirtildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile yeni yapıların inşasına ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalarımızı hızla sürdürüyor ve bu kapsamda uygun finansman imkanlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz.

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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Daha önce devreye aldığımız desteklere ilave olarak şimdi de riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli olan yapıların kentsel dönüşümüne ilişkin destekler sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandırmayı ve muhtemel doğal afetlere karşı daha hazırlıklı olmayı öngörüyoruz.

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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Bu kapsamda;

1- Riskli alanlarda yer alan ya da kendisi riskli yapıların malikleri için
2- Kentsel dönüşüm kapsamında yüklenici ve konut üreticileri için destek paketleri hazırladık.

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Kentsel dönüşüme yeni destek paketi! Bakanlık resmen duyurdu: Faiz oranı ne kadar, geri ödeme şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla eşgüdüm içerisinde maliklere yönelik sunduğumuz finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunuyor ve finansman maliyetinin 840 baz puana kadarlık kısmını karşılıyoruz.