14 Temmuz 2024, Pazar
Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası
Milyonlarca emekli memur ve dul-yetim maaşı ile sosyal yardım alan vatandaş yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. İlk etapta taban maaş artışı gündeme gelirken, refah payı için de çalışma yapılıyor. Düzenleme haftaya Meclis'e gelecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili detayları anlattı.
Giriş: 14.07.2024 13:51 Güncelleme: 14.07.2024 13:51
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14