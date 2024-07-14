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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Milyonlarca emekli memur ve dul-yetim maaşı ile sosyal yardım alan vatandaş yapılacak ek zam düzenlemesini bekliyor. İlk etapta taban maaş artışı gündeme gelirken, refah payı için de çalışma yapılıyor. Düzenleme haftaya Meclis'e gelecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.07.2024 13:51 Güncelleme: 14.07.2024 13:51
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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Milyonlarca emekli, memur, dul ve yetim için yılın ikinci yarısında uygulanacak enflasyon artışları belli oldu. Haziran verisi ile birlikte 6 aylık oran yüzde 24.73 çıktı.

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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık fark ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı enflasyon artışı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu.

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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Memurlar ve memur emeklileri için ortaya çıkan yüzde 19.31 oranı aynı zamanda sosyal ödenekleri de artırdı. Buna göre 65 yaş aylığı, engelli ödemeleri, evde bakım parası gibi ödenekler yüzde 19.31 oranında arttı.

Aynı zamanda kıdem tazminatı tavanı da bu oranda yükseldi. Memurların aile yardımlarına da yüzde 19.31 artış yapıldı.

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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

SIFIR ZAM ÖNLEMİ

Bu arada yapılan enflasyon artışı sonrasında yaklaşık 1.8 milyon emeklinin alacağı aylık Ocak'ta belirlenen taban maaş 10 bin lirayı aşamadı.

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Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Bu da bu emeklilerin sıfır zam almasına yol açtı. Bunun önüne geçmek isteyen hükümet bir çalışma yaparak taban maaş artışı için hazırlığa başladı.