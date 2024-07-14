Taban maaş kaç lira olacak? Refah payı olur mu? Emekliye ek zam haftası

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon artışını gösterirken, memurlar ve memur emeklileri için de 8.46 puanlık fark ortaya koydu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı enflasyon artışı yüzde 24.73, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 19.31 oldu.