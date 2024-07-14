14 Temmuz 2024, Pazar
47 49 51 53 yaşa emeklilik tam isabet vuracak! 1997 1999 2007 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
Emeklilik, bireylerin belirli bir süre çalıştıktan ve prim ödedikten sonra çalışma hayatına veda etmelerini sağlayan bir süreçtir. Türkiye'de emeklilik için gereken şartlar ve süreler, kişinin cinsiyetine, işe başlama tarihine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre değişkenlik göstermektedir.
Giriş: 14.07.2024 14:58 Güncelleme: 14.07.2024 15:19
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