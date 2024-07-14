47 49 51 53 yaşa emeklilik tam isabet vuracak! 1997 1999 2007 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu

Emeklilik, çalışma hayatının sonunda bireylere dinlenme ve emeklerinin karşılığını alma fırsatı sunan önemli bir dönemdir. Ancak, emeklilik süreci ve bu dönemin getirdiği haklar birçok kişi için karmaşık olabilir. Emeklilik yaşı ve maaşının belirlenmesi gibi konular, kişisel finansal planlamada büyük bir öneme sahiptir. İşte emeklilik şartları ve erken emeklilik seçenekleri hakkında bilmeniz gerekenler..