15 Temmuz 2024, Pazartesi
Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...
Milyonlarca memur ve emekli, heyecanla bekledikleri Temmuz zammına kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam alarak rahat bir nefes aldı. Ancak maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar için Temmuz ayı, 14 günlük bir farkın yaşanacağı anlamına geliyor. Peki, bu durumda maaş farkları ne zaman ödenecek? Temmuz ayı içerisinde mi hesaplara yatırılacak? İşte, emekli ve memurları meraklandıran maaş farkı ödeme tarihiyle ilgili detaylar...
Giriş: 15.07.2024 07:06 Güncelleme: 15.07.2024 07:08
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