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Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Milyonlarca memur ve emekli, heyecanla bekledikleri Temmuz zammına kavuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur ve memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam alarak rahat bir nefes aldı. Ancak maaşlarını her ayın 15'inde alan memurlar için Temmuz ayı, 14 günlük bir farkın yaşanacağı anlamına geliyor. Peki, bu durumda maaş farkları ne zaman ödenecek? Temmuz ayı içerisinde mi hesaplara yatırılacak? İşte, emekli ve memurları meraklandıran maaş farkı ödeme tarihiyle ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 07:06 Güncelleme: 15.07.2024 07:08
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15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Temmuz ayı gelmesiyle birlikte milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon farkı ve maaş zamları da netleşti. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise yüzde 24.73 oranında bir zam farkı ortaya çıktı. Ancak Temmuz ayının 15'i, yani maaşların ödenmesi gereken tarih resmi tatile denk geliyor. Üstelik memurların maaşları her ayın 15'inde yattığı için bu ay 14 günlük bir fark oluşacak. İşte, memur ve emeklileri heyecanla beklediği o soruların cevapları...

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15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

2024 Haziran Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Haziran ayına ait enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, enflasyon haziran ayında aylık bazda yüzde 1,64 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 seviyesine yükseldi.

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15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Memur ve Emekli Zamları Belli Oldu

TÜİK'in altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam oranları da netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti ve buna bağlı olarak emeklilerin alacağı zam da yüzde 24,73 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 19,30 olarak belirlendi.

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15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Zamlı Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Zamlı memur maaşlarının bu ay içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Genellikle her ayın 15'inde ödenen memur maaşları, temmuz ayında resmi tatile denk geldiği için bu yıl da benzer bir durum söz konusu. Milyonlarca memur ve memur emeklisi, aldıkları yüzde 19,30 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkı ödemesi 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Eğer bu tarihte ödenmezse, ilerleyen günlerde enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

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15 Temmuz Pazartesi maaşlar yatar mı? Resmi tatillerde memur maaşları yatacak mı? 14 günlük memur, memur emeklisi fark ödemesi...

Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

2024 Temmuz ayı emekli maaşı zamlarının belirlenmesiyle birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacaklar.