10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da temel ihtiyaç kredisi başvuruları başlamıştı. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL 6 ay ödemesi 36 ay vadeli kredi desteği sunan kamu bankaları başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankaları da temel ihtiyaç kredisi için bu sürece davet etti. Peki, özel bankalar temel ihtiyaç kredisi veriyor mu? 10000 TL kredi veren bankalar hangileri? Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi, ING, QNB Finansbank temel ihtiyaç kredisi veriyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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