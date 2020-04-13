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Haberler Galeri 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından 1 Nisan'da temel ihtiyaç kredisi başvuruları başlamıştı. 5 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL 6 ay ödemesi 36 ay vadeli kredi desteği sunan kamu bankaları başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bankaları da temel ihtiyaç kredisi için bu sürece davet etti. Peki, özel bankalar temel ihtiyaç kredisi veriyor mu? 10000 TL kredi veren bankalar hangileri? Garanti BBVA, TEB, Yapı Kredi, ING, QNB Finansbank temel ihtiyaç kredisi veriyor mu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.04.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 09:44
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10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

Özel bankalar temel ihtiyaç kredisi veriyor mu? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank, 0,49 faizli 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 10 bin TL'ye varan temel ihtiyaç kredisi için 1 Nisan'da başvuru almaya başladı. Kredi sonuçları açıklanmaya başlanırken, özel bankaların da bu destekleri verip vermeyeceği merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının ardından özel bankaları da bu sürece davet etmişti. Peki, 10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Garanti, TEB, Yapı Kredi, ING, İş Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı? İşte son gelişmeler...

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10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

10000 TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Şu anda Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi desteği veriyor.

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10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

ÖZEL BANKALAR 10 BİN TL KREDİ DESTEĞİ VERECEK Mİ?

3 kamu bankası tarafından sağlanan temel ihtiyaç destek kredisi paketi vatandaşlara nefes aldırıyor. Kamu bankalarının ardından özel bankaların da destek kredisi verip vermeyeceği merak ediliyor. Ancak özel bankalardan konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişme yaşandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

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10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yüzde 80'i devlet destekli, 0.49 faiz oranıyla 6 ay ertelemeli, 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç destek kredisi verilmeye başlanması sonrasında özel bankaların takındığı tavır hakkında açıklamalarda bulundu.

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10000 TL temel ihtiyaç kredisi veren bankalar! Garanti, TEB, Yapı Kredi 6 ay ödemesiz kredi başvuru başladı mı?

Bakan Albayrak açıklamasında, 'Kamu bankaları vatandaşın yanında dururken, özel bankaların takındığı tavır bizleri üzmektedir. Onları da sürece davet ediyorum. Kamu bankaları işletmelerin 20,5 milyar liralık, 795 bin vatandaşın da 40,6 milyar liralık kredi borcunu öteledi.' ifadelerini kullandı.