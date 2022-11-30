Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek? Sağlık çalışanına kadro şartları neler?
Sözleşmeliye kadro şartlarının detayalrı netleşmeye başlarken sağlık çalışanları süresiz sözleşmeliler için son durumun ne olduğunu merak ediyorlar. Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili detayları açıkladı. Peki süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek?
Giriş Tarihi: 30.11.2022
15:44
Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenleme netlik kazanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kimlerin kadro dışı kalacağını duyurdu. Peki süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek? Sağlık çalışanına kadro şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...
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SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KADRO NE ZAMAN?
Sözleşmeli personele kadroda kritik gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Henüz süresiz sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadroya ne zaman geçeceğine dair net bir açıklama bulunmamakla birlikte
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı detaylara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADRO AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'ndan kamudaki sözleşmeli personele kadro müjdesi geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Erdoğan,
"Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olması aranacak. Ayrıca 1 yıllık memur aday süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek" diye konuştu. Erdoğan, EYT'de çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçişine ilişkin belirlenen yeni statünün ayrıntılarını paylaşarak, üç yılı dolmuş sözleşmelilerin aday memurluğa geçiş yapabileceğini söyledi. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.
KADRO ŞARTLARI NELER?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmelilere kadronun detaylarını yayımladı. Buna göre düzenleme şu şekilde: