Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek? Sağlık çalışanına kadro şartları neler?

SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KADRO NE ZAMAN?

Sözleşmeli personele kadroda kritik gelişmeler yaşanırken konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Henüz süresiz sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadroya ne zaman geçeceğine dair net bir açıklama bulunmamakla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yayımladığı detaylara göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.