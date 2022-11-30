Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için vatandaşın gözü Aralık ayında. Çiftçilere destek ödemesi olarak gerçekleştirlen mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer? İşte konuya ilişkin detaylar...