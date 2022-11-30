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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?
Milyonlarca kişinin gözü aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrilmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıt olan vatandaşlara mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri gerçekleştirilmekte. Peki mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır?