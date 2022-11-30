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Haberler Galeri Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Milyonlarca kişinin gözü aralık ayı mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrilmiş durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) kayıt olan vatandaşlara mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemeleri gerçekleştirilmekte. Peki mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:26
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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri için vatandaşın gözü Aralık ayında. Çiftçilere destek ödemesi olarak gerçekleştirlen mazot gübre desteği ile tarımsal destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Bakan Kirişci tarafından ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere yapacak ödemelerin erkene çekildiğinin açıklanmasıyla çiftçiler ödeme tarihi beklentilerini aralık ayına yöneltti.

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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlendi. Ödeme tarihi hakkında ise henüz net bir tarih verilmedi.

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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 mazot gübre desteği ödemelerinin normal şartlarda 2023 yılının mart ayında yapılması bekleniyordu. Ancak ödemeler 6 ay erkene çekildi.

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Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ödemelerin erken yatacağını söylemişti, ancak net tarih açıklamasına yönelik güncel bir açıklama gelmedi.