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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

Bursa ovalarında bolca ekilen karnabaharın fiyatları uçuşa geçti. 2 ay önce hayvanlara yem olarak verilen karnabaharlar şimdi tarlada 8-10, pazarda 10-12 liradan alıcı buluyor. Koronavirüsle mücadele için doğal beslenmek isteyenlerin ilgisi ve ekimin istenen seviyede olmaması fiyatların yükselmesine sebep olarak gösteriliyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 20:20
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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

Eylül ayında ilk hasatları toplanan karnabahar bundan 2 ay önce tarlada 2 liradan satılıyordu. İlk erkenci çeşitler bitip ikinci çeşitlerin hasadı havaların soğumasıyla birlikte 15 gün gecikince karnabahar karaborsaya düştü. 2 ay önce tarlada tanesi 2 liraya satılan ürün şimdi tarlada 8 ila 10 lira arasında alıcı buluyor.

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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

Karnabahar az olunca pazarcılar da satacak ürün bulmakta güçlük çekiyor. Tarlada küçük olanlar 5 liradan satılırken, bu ürünler pazarda 8 ila 10 liradan satılıyor. Büyük boylar tarlada 8 ila 10 liradan satılırken, bu boylar pazarda 10 ila 12 liradan alıcı buluyor.

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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

Bu yıl ikinci hasadın geciktiğini ifade eden üreticiler, "İki ay önce karnabahar tarlada 2 liradan satılıyordu. 15 gün önce olması gereken ürünler soğuk havalardan dolayı olmadı. Böyle olunca ürün değerlendi. Korona virüse karşı doğal beslenmek isteyenler de tercih ediyor. Karnabaharı tarlada 8 ila 10 liradan satıyoruz" dedi.

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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

Bursa Tuzpazarı'nda tezgâh açan pazarcı esnafı ise, "2 ay önce tezgâhta karnabahar 5 liradan satılıyordu. Şimdi ürün olmadığı için 10 ila 12 liradan satılıyor. Ürün olmadığı için fiyatlar yükseldi. Önümüzdeki günlerde bollaşmaya başlayınca fiyatlar düşer" şeklinde konuştu.

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Kimse yüzüne bakmıyordu! Salgın sonrasında fiyatı uçtu...

KARNABAHARIN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Sindirimi düzenler, zararlı bakterileri vücuttan atar.

Yüksek oranda A vitamini içerir. Bu sebepten dolayı katarakt hastalığına engel olur.

Sinir sistemindeki hücreleri yeniler.

Stres ve depresyon riskini azaltır.

Karnabahar suyu beyin sağlığını korumaktadır. Alzheimer hastalığına engel olur.