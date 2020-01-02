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Süre doldu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Son dakika açıklaması geldi...

Enerji Kimlik Belgesi için vatandaşlara verilen süre 31 Aralık 2019 mesai bitimiyle birlikte doldu. 9 milyon konutun alması gereken belgeyi birçok konut sahibi almadı. İşlemler yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Birçok özel şirket yıl sonun uygun fiyatlarla işlemleri gerçekleştirebileceğini duyurmuştu. Son bir hamle ile işlemleri yapanlar olsa da, beklenen sayıya ulaşılamadı. "Enerji Kimlik Belgesi'ni almayan vatandaşlar evini kiraya da veremeyecek, satış da yapamayacak." denilmişti. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden konuya dair açıklama geldi. Peki, nedir bu Enerji Kimlik Belgesi? Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Sizler için Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi derledik. İşte A'dan Z'ye Enerji Kimlik Belgesi...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:59
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Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar
Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar

Enerji Kimlik Belgesi olmayan evlerin belgeyi tedarik etmesi için verilen süre doldu. 2011 sonrası yapılarda bu belge zorunlu olarak müteahhitlerden alınıyor. Ancak eski binalarda Enerji Kimlik Belgesi bulunmuyor. Bu binalara verilen süre 31 Aralık'ta sona erdi. Enerji Kimlik Belgesi olmayan evlerin satılamayacağı hatta kiraya bile verilemeyeceği belirtilmişti. Tapu'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Peki Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar
Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar

3 YIL ERTELENMİŞTİ

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile her binanın alması gereken ve enerji tüketimi değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale getirildi.

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Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar
Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar

NASIL BAŞVURULUR?

Enerji kimlik belgesi daireye değil binanın tamamına düzenlenmesinden kaynaklı toplu başvuruyu yönetici ya da yetkilendirilmiş bir isim ile bina sahipleri yapabiliyor.

İşin başvuru tarafında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketleri yer alıyor. Buralara yapılacak başvurular üzerinden maksimum bir gün içerisinde belge alınabiliniyor.

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Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar
Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar

NE KADAR ÜCRET VERİLİYOR?

Bina bazında düzenlenen enerji belgesi için genellikle tüm daireler üzerinden fiyat hesaplamaları yapılıyor. Enerji kimlik belgesi fiyatlarını, binaların büyüklüğü, adedi ve benzerlikleri etkiliyor.

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Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar
Süre doldu! Yüz binlerce ev satılamayacak, kiraya verilemeyecek! İşte Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili detaylar

Bu detaylar göz önüne alındığında enerji kimlik belgesi fiyatı, bina başı 200 TL'den başlarken bu rakam büyüklüklere göre artış gösteriyor. Bu durumda daire başı enerji kimlik belgesi bedelleri genellikle 20 ile 50 TL aralığında değişkenlik gösteriyor.