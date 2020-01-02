Süre doldu! Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Son dakika açıklaması geldi...

Enerji Kimlik Belgesi için vatandaşlara verilen süre 31 Aralık 2019 mesai bitimiyle birlikte doldu. 9 milyon konutun alması gereken belgeyi birçok konut sahibi almadı. İşlemler yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti. Birçok özel şirket yıl sonun uygun fiyatlarla işlemleri gerçekleştirebileceğini duyurmuştu. Son bir hamle ile işlemleri yapanlar olsa da, beklenen sayıya ulaşılamadı. "Enerji Kimlik Belgesi'ni almayan vatandaşlar evini kiraya da veremeyecek, satış da yapamayacak." denilmişti. Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden konuya dair açıklama geldi. Peki, nedir bu Enerji Kimlik Belgesi? Enerji Kimlik Belgesi olmayan evler satılabilecek mi? Sizler için Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili bilinmesi gereken her şeyi derledik. İşte A'dan Z'ye Enerji Kimlik Belgesi...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





