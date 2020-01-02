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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

Konut kredisi faiz oranları 1 Ocak itibarıyla kamu bankalarında 0,79'a düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "1 Ocak itibarıyla kamu bankalarımız yeni konut alımlarında 0,79 faiz oranı uygulayacak" ifadelerini kullanmıştı. Yılbaşı tatilinden sonra ilk çalışma gününe girildi ve bankalarda yoğunluk giderek artıyor. Yeni konut alacak vatandaşlar 250 bin TL kredi kullanmaları halinde 31 Aralık'ta kredi çeken vatandaşa göre 50 bin TL kar edecek. Özel bankalarda da ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları için adımlar gelmeye başladı. İhtiyaç kredisi faiz oranı 0,95'e kadar gerilemiş durumda. Sizler için kamu bankaları ve özel bankalardaki faiz oranlarını derledik. Kredi kullanımlarında geri ödenecek ücretleri ve aylık taksitleri de galerimizde bulabilirsiniz. İşte 2 Ocak 2020 güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:17
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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

Kredi faiz oranlarında 0,79 dönemi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdelediği yeni konut alımlarında 0,79 kredi faiz oranı dönemi başladı. Buna göre 31 Aralık'ta 0,99'da kredi kullanan vatandaş ile 2 Ocak'ta 0,79 oranında kredi çeken vatandaş arasında bir araba fiyatına yakın faiz farkı oluştu. Vatandaşlar bu faiz indirimini fırsata çevirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a koştu. Özel bankalardan da bir adım gelmesi bekleniyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Sizler için kredi fazi oranlarını ayrı ayrı derledik. Ayrıca kamu bankalarından bugün itibarıyla konut kredisi çekerseniz ne kadar taksit ödeyeceğinizi ve ne kadar faiz ödeyeceğinizi de hazırladık. İşte tüm detaylar...

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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 12'YE DÜŞÜRDÜ

Merkez Bankası 2019'un son faiz toplantısında sert bir indirim uyguladı. Yüzde 14'teki politika faizini 2 puan indirerek yüzde 12'ye çekti. İndirim yeni yıl itibarıyla bankalar tarafından fiyatlanmaya başlandı.

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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

BAKAN ALBAYRAK MÜJDELEMİŞTİ, BUGÜN BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi faiz oranları ile ilgili Şırnak'tan müjdeyi vermişti. Yeni konut alımlarında kamu bankaları bugün itibarıyla 0,79 faiz oranı uygulamasına geçti.

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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

2 OCAK 2020 GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır konutta: 0,79

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

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Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANI

Konut kredisi faizi: 0,99

İhtiyaç kredisi faizi: 1.19

Sıfır araç satışında kredi faiz oranı: 1,02

Sıfır konutta: 0,79