Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...

Kredi faiz oranlarında 0,79 dönemi...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdelediği yeni konut alımlarında 0,79 kredi faiz oranı dönemi başladı. Buna göre 31 Aralık'ta 0,99'da kredi kullanan vatandaş ile 2 Ocak'ta 0,79 oranında kredi çeken vatandaş arasında bir araba fiyatına yakın faiz farkı oluştu. Vatandaşlar bu faiz indirimini fırsata çevirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a koştu. Özel bankalardan da bir adım gelmesi bekleniyor. Peki, kredi faiz oranlarında son durum ne? Sizler için kredi fazi oranlarını ayrı ayrı derledik. Ayrıca kamu bankalarından bugün itibarıyla konut kredisi çekerseniz ne kadar taksit ödeyeceğinizi ve ne kadar faiz ödeyeceğinizi de hazırladık. İşte tüm detaylar...