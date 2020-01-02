Konut kredisi faizleri düştü! Bir araba parası kar etme fırsatı! İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faizleri...
Konut kredisi faiz oranları 1 Ocak itibarıyla kamu bankalarında 0,79'a düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "1 Ocak itibarıyla kamu bankalarımız yeni konut alımlarında 0,79 faiz oranı uygulayacak" ifadelerini kullanmıştı. Yılbaşı tatilinden sonra ilk çalışma gününe girildi ve bankalarda yoğunluk giderek artıyor. Yeni konut alacak vatandaşlar 250 bin TL kredi kullanmaları halinde 31 Aralık'ta kredi çeken vatandaşa göre 50 bin TL kar edecek. Özel bankalarda da ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları için adımlar gelmeye başladı. İhtiyaç kredisi faiz oranı 0,95'e kadar gerilemiş durumda. Sizler için kamu bankaları ve özel bankalardaki faiz oranlarını derledik. Kredi kullanımlarında geri ödenecek ücretleri ve aylık taksitleri de galerimizde bulabilirsiniz. İşte 2 Ocak 2020 güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 12:01Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 12:17