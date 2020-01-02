Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

EN ÇOK EVLENECEKLER SEVİNİYOR

Evlenenlerin en büyük masrafı hiç kuşkusuz ki mobilyalar. Yatak odası, yemek odası, oturma odası derken 20 bin TL'yi bulan harcamalar ortaya çıkıyor. 20 bin TL'lik alışveriş yapan bir aile bundan sonra 2 bin TL kar elde edecek.