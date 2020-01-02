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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?
Mobilya alım-satımlarında KDV indirimi geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyacılık sektörüne Çankırı'dan müjdeyi verdi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Mobilya'da KDV indirimi 2018'de başlamış, 2019 Haziran'da sona ermişti. Yeni KDV indiriminin başlayacağı tarih merakla araştırılıyor. Peki, mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor? İşte yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 13:30
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