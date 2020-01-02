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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

Mobilya alım-satımlarında KDV indirimi geliyor! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak mobilyacılık sektörüne Çankırı'dan müjdeyi verdi. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Mobilya'da KDV indirimi 2018'de başlamış, 2019 Haziran'da sona ermişti. Yeni KDV indiriminin başlayacağı tarih merakla araştırılıyor. Peki, mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor? İşte yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 02.01.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 13:30
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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir müjdeyi daha duyurdu. Bakan Albayrak, Çankırı'daki programda önemli açıklamalarda bulundu, Albayrak bir de müjde verdi. Mobilyacılık sektörünün uzun süredir beklediği KDV indirimi yeniden başlıyor. 2018'de başlayan, 1 yıl süren KDV indirimi Haziran 2019'da sona ermişti. Peki, mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

EVLENECEKLERE MÜJDE! VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ!

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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

BAKAN ALBAYRAK'TAN MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNE MÜJDE

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale'de iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Albayrak mobilyada KDV oranının yüzde 8'e düşürüldüğünü açıkladı. Albayrak "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi.

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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

BİN TL'DE 100 TL CEBE KALACAK

Türkiye'de Katma Değer Vergisi uzun yıllardır yüzde 18 olarak uygulanıyor. KDV nedeniyle ürünlerin fiyatları yükselebiliyor. KDV indirimi ile ürünlerde düşük fiyat uygulaması başlıyor. Daha önce elektrikli ev aletlerinde ve beyaz eşyada KDV indirimine gidilmişti.

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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

Mobilyacılık sektöründe de 2018'den itibaren KDV indirimi yapılmış, fiyatlar düşürülmüştü. KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesiyle yüzde 10'luk bir kar elde edilecek. Bu durumda bin liralık üründe 100 TL kar elde edilecek.

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Evleneceklere, ev düzeceklere müjde! Mobilyaya KDV indirimi geliyor! Mobilya KDV indirimi ne zaman başlıyor?

EN ÇOK EVLENECEKLER SEVİNİYOR

Evlenenlerin en büyük masrafı hiç kuşkusuz ki mobilyalar. Yatak odası, yemek odası, oturma odası derken 20 bin TL'yi bulan harcamalar ortaya çıkıyor. 20 bin TL'lik alışveriş yapan bir aile bundan sonra 2 bin TL kar elde edecek.