HaberlerGaleriSudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...
Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...
Araba satın almak isteyen binlerce vatandaş Mayıs ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Büyük araba firmaları sıfır araç üretiminin yeniden artışa geçmesi sonrasında kampanyalarını duyuruyor. Nisan ayında araba satışları beklenen seviyede yaşanmadı. Çip krizi nedeniyle sıfır araçlarda fiyatların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Yeni kampanya açıklamasa gelmese de Ford, Fiat ve Volkswagen'in uyguladıkları kampanyalar devam ediyor. İşte, Ford, Volkswagen, Fiat, Opel mayıs ayı kampanyaları...