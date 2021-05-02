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Haberler Galeri Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

Araba satın almak isteyen binlerce vatandaş Mayıs ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Büyük araba firmaları sıfır araç üretiminin yeniden artışa geçmesi sonrasında kampanyalarını duyuruyor. Nisan ayında araba satışları beklenen seviyede yaşanmadı. Çip krizi nedeniyle sıfır araçlarda fiyatların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Yeni kampanya açıklamasa gelmese de Ford, Fiat ve Volkswagen'in uyguladıkları kampanyalar devam ediyor. İşte, Ford, Volkswagen, Fiat, Opel mayıs ayı kampanyaları...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 20:33
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Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

2020 yılında araba almak isteyenler zorlu süreçlerden geçti. Araba almak isteyenler Mayıs ayı kampanyalarını yakından takip ediyor. Araba firmalarının kampanya düzenlemeleri internet sayfaları üzerinden duyuruluyor. Ancak Ford, Volkswagen, Fiat sıfır araçlar için kampanyalar devam ediyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el fiyatlarında dalgalanmalar yaşandı. Üretimin hızlanmasının ardından fiyatlar normale dönerken, araba almak isteyenlerin yüzü güldü. İşte, Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

Bu sene araba sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır araçlarda fiyatların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle internet sayfalarında hem fiyat araştırması hem de kampanya araştırması yapılıyor. Araba şirketleri henüz yeni kampanya açıklaması yapılmasa da Ford, Volkswagen, Fiat sıfır araçlar için uygulanan kampanyalar devam ediyor.

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Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

FORD

Ford satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyalarını duyurdu. Araba şirketi tarafından yapılan açıklamada söz konusu kampanyanın 6 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.

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Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

VOLKSWAGEN

Volkswagen Finans'tan %1,84 avantajlı faiz oranıyla kredi fırsatı duyuruldu. Kampanya dahilinde, 6 ila 36 aylık vadelerde %1,84 ve 37-60 aylık vadelerde %1,89 faiz oranları uygulanmaktadır.

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Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

FİAT

Fiat 69 bin TL indirim kampanyası bugün sona eriyor. Araba şirketi kampanya açıklamasında, "69.000 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonda uygulanan indirim tutarıdır. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.04.2021-03.05.2021 tarihleri arasında geçerlidir." İfadelerini kullanmıştı.