Sudan ucuz fırsat, akın akın geldiler! Mayıs ayı araba kampanyaları! Ford, Volkswagen, Fiat, Opel...

Bu sene araba sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle sıfır araçlarda fiyatların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Bu nedenle internet sayfalarında hem fiyat araştırması hem de kampanya araştırması yapılıyor. Araba şirketleri henüz yeni kampanya açıklaması yapılmasa da Ford, Volkswagen, Fiat sıfır araçlar için uygulanan kampanyalar devam ediyor.