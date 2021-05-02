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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

Bankada hesabı olan vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Bankacılık sektöründe değişikliğe gidildi ve değişim yaşandı. Bankacılık sektörünün uzun zamandır beklediği, ıslak imza dönemini kapatan uzaktan müşteri edinimi hayata geçti. Yapılan düzenlemeye göre; banka müşterisi olmak isteyen ya da hesap açmak isteyenlerin artık şubeye gitmesi gerekmeyecek. Düzenleme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 21:34
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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti. Artık daha kolay olacak. Hesabı olanları ilgilendiriyor. Bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren son dakika gelişmesi yaşandı. Yeni dönemde artık bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek. Yapılan açıklama sonrasında vatandaşlar detayları merak ediyor. Şuan bireysel müşteriler için uygulanacak yöntemin ilerleyen süreçte kurumsal olanlar için de uygulanması bekleniyor.

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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) göre, uzaktan banka müşterisi olmak için atılması gereken 12 adım şöyle:

1-Uzaktan kimlik tespiti için mutlaka yeni T.C. Kimlik Kartına ve akıllı telefona sahip olmalısınız.

2-Kimlik kartınızın üzerindeki bilgiler okunabilir olmalıdır. Hasar görmüş bir kimlik kartı ile işlem yapılamaz.

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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

3-Hesap açmak istediğiniz bankanın mobil uygulamasını lütfen akıllı cep telefonunuza indirin veya banka internet sitesine adresine girin.

4-Mobil uygulamayı indireceğiniz platformun güvenliğini veya giriş yapacağınız bankanın internet sitesi adresinin doğruluğunu lütfen kontrol edin.

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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

5-Bilgilerinizin doğrulaması banka tarafından gerçekleştirildikten sonra uzaktan kimlik tespiti işlemini gerçekleştirmek için banka temsilcisi ile irtibata geçeceksiniz. Bu nedenle bankanın uygulamasını kullanmaya başlamadan önce lütfen sakin ve aydınlık bir ortama geçin.

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Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

6-Görüşme sırasında güneş gözlüğü ve maske gibi yüz tanımayı engelleyici unsurları lütfen kullanmayın.

7-İşleminizi bilgisayarla yapacak dahi olsanız, mobil telefonunuzu lütfen yanınızda bulundurun. Telefonun ön ve arka kameralarının çalıştığını ve internet bağlantınızı lütfen kontrol edin. Görüşme süresince kameranız açık olmalıdır.