Bankalar yasağa ayak uydurdu, değişime gitti! Artık daha kolay olacak! Hesabı olanlar...

Bankada hesabı olan vatandaşları ilgilendiren gelişmeler yaşandı. Bankacılık sektöründe değişikliğe gidildi ve değişim yaşandı. Bankacılık sektörünün uzun zamandır beklediği, ıslak imza dönemini kapatan uzaktan müşteri edinimi hayata geçti. Yapılan düzenlemeye göre; banka müşterisi olmak isteyen ya da hesap açmak isteyenlerin artık şubeye gitmesi gerekmeyecek. Düzenleme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...