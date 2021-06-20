20 Haziran 2021, Pazar
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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...
Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alacaklar fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında kampanyalı ürünler yakından takip ediliyor. Bankalar Haziran ayında taşıt kredi faizlerinde sunduğu kampanyaları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise bütçesini zorlamadan 50.000 TL civarında olan araçları yakın takibe aldı. Sizler için 50.000 TL alındaki araçları haberimizde derledik...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 21:01
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