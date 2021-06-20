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Haberler Galeri Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

Yaz aylarının gelmesinin ardından araba alacaklar fiyat araştırmalarını hızlandırdı. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında kampanyalı ürünler yakından takip ediliyor. Bankalar Haziran ayında taşıt kredi faizlerinde sunduğu kampanyaları resmi internet siteleri üzerinden açıklıyor. Araba sahibi olmak isteyenler ise bütçesini zorlamadan 50.000 TL civarında olan araçları yakın takibe aldı. Sizler için 50.000 TL alındaki araçları haberimizde derledik...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 21:01
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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

Sudan ucuz, araba alacaklara müjde... 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı bulunuyor. Fiat, Ford, Kia, Opel ve Renault gibi birçok marka kampanyalı fiyatlarını duyurdu. Yaz aylarının gelmesi sonrasında araba almak isteyenler arayışlarını arttırdı. Diğer yandan bankaların kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Özellikle pandemi döneminde vatandaşlar bütçesini zorlamak istemiyor. Ucuz fiyatları araçlara talep her geçen gün artıyor. Nisan ve Mayıs ayında uygulanan kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte, 50 bin TL araba fırsatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

950 TL TAKSİT ÖDEMEYİ KABUL EDENLERE 50.000 TL ARABA FIRSATI

İkinci el otomobil piyasasında taşıt kredisi avantajı da yaşanıyor. Kasko değeri 120 Bin TL'nin altında olan araçlar için yüzde 70 oranında kredilendirme yapılabiliyor. 50 Bin TL'lik bir otomobil için 35 Bin TL taşıt kredisi kullanılabiliyor. Bu da 60 ay vade ile geri ödenebiliyor. Bu hesaplama ile 15 Bin TL peşin ödeme yapmayı kabul eden vatandaşlar kalan 35 Bin TL için taşıt kredisi ödeyip ayda 950 TL ile 1.000 TL arasındakli taksitlerle otomobil sahibi olabiliyorlar.

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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

50 BİN TL'NİN ALTINDA İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ

İşte şu anda ikinci el otomobil piyasasında 50 Bin TL'nin altında satılan araçların listesi:

-2009 model Fiat Linea 1.3 Multijet Active: 43.900 TL

-2007 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active Sole: 49.500 TL

-2011 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 47.500 TL

-2007 model Ford Fiesta 1.4 TDCi Sport: 49.800 TL

-2006 model Tata Indigo 1.4 TDI Comfort: 38.500 TL

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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

-2007 model Renault Clio Symbol 1.4 Authentique: 49.750 TL

-2005 model Kia Rio 1.5 Comfort: 47.000 TL

-2005 model Hyundai Accent 1.5 CRDi Admire: 46.000 TL

-2009 model Opel Insignia 2.0 CDTI Cosmo: 50.000 TL

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Sudan ucuz, araba alacaklara müjde! 950 TL taksit ödemeyi kabul edenlere 50.000 TL araba fırsatı! Fiat, Ford, Kia, Opel...

-2010 model Chery Kimo 1.3 Lusso: 49.000 TL

-2005 model Chevrolet Kalos 1.2 SE: 43.000 TL

-2006 model Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo: 49.000 TL

-2006 model Chevrolet Aveo 1.2 SE: 49.000 TL