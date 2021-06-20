Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zam oranını bekliyor. Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. İşte, emekli maaş zammı ve tarihleri hakkında merak edilen detaylar haberimizde...