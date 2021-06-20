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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zam oranını bekliyor. Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. İşte, emekli maaş zammı ve tarihleri hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 20:08 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 20:08
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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Emekliye müjde... Cepleri bayram edecek. Zam, ikramiye, erken maaş hepsi arka arkaya gelecek. Milyonlarca emekli Temmuz ayını iple çekiyor. Yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. Hal böyle olunca emeklilerin gündeminde maaş zammı ilk sırada yer alıyor. İşte, Temmuz ayı emekli maaş zammı için detaylar...

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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.

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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

İKİ ARTIŞ VAR

5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor.

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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.

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Emekliye müjde! Cepleri bayram edecek! Zam, ikramiye, erken maaş...

Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 673 lira 97 kuruşa çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.