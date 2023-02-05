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Haberler Galeri Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

EKPSS sonuçlarıyla birlikte atama bekleyen engelli bireylere müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini aktardı. Konuya ilişkin detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte engelli memur atamalarına dair detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 11:37
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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak sorusunun cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın bu ay sonunda kamuya engelli memur ataması gerçekleştireceğini duyurmasının hemen ardından arama motorlarında engelli atama tarihi araştırılmaya başlandı. Peki şubat ayında kaç engelli memur ataması yapılacak? Engelli atama tarihi takvimi belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

BAKAN YANIK DUYURDU: AY SONUNDA KADRO!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini, böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayısının 67 bin 985'e yükseleceğini belirtti.

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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

Yanık, yazılı açıklamasında, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi. Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.

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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

Bakanlık olarak "her birey çalışma hayatına katılabilir" anlayışıyla engellilerin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar yürüttüklerine değinen Yanık, bu ay sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumları tarafından 2 bin 323 kadro talebinde bulunulduğunu, adayların ÖSYM tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'te tercihlerini tamamladıklarını aktardı.

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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

"Şubat 2023 sonunda Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız.