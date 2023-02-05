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Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023
EKPSS sonuçlarıyla birlikte atama bekleyen engelli bireylere müjde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, ay sonunda 2 bin 323 engellinin kamuya memur olarak yerleştirileceğini aktardı. Konuya ilişkin detayları merak eden vatandaşlar arama motorlarında "EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte engelli memur atamalarına dair detaylar...