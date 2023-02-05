Şubat sonunda 2.323 kişi KADRODA! Bakan Yanık MÜJDELEDİ! EKPSS yerleştirmeleri nasıl yapılacak? ENGELLİ MEMUR ATAMASI 2023

Yanık, yazılı açıklamasında, engellilerin sadece ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların çalışma hayatına katılmalarını da önemsediklerini bildirdi. Engellilerin hayatın içinde yer almalarının önemli unsurlarından birinin doğrudan üretime katılmaları olduğunu vurgulayan Yanık, engellilerin hayatın her alanında var olmalarının önündeki engelleri kaldırmanın da istihdam ağını güçlendirmekten geçtiğini kaydetti.