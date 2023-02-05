200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Uzman çavuşa kadro son dakika araştırmaları hız kazandı. Kadro bekleyen yüzbinlerce uzman çavuş konuya ilişkin son gelişmeleri yakında takip ediyor. AK Parti sözleşmeli personel yasasının dışında kalan uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile ilgili düzenleme için ilk adımı atmıştı. Çoğunlukla MHP'nin önerileri ışığında ilerleyecek çalışma ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki uzman çavuşa kadro son durum ne? 2023 uzman çavuşa kadro gelecek mi?