05 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi?

200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi?

Uzman çavuşa kadro son dakika araştırmaları hız kazandı. Kadro bekleyen yüzbinlerce uzman çavuş konuya ilişkin son gelişmeleri yakında takip ediyor. AK Parti sözleşmeli personel yasasının dışında kalan uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile ilgili düzenleme için ilk adımı atmıştı. Çoğunlukla MHP'nin önerileri ışığında ilerleyecek çalışma ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki uzman çavuşa kadro son durum ne? 2023 uzman çavuşa kadro gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 14:00
  • 1
  • 17
200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi? Takvim belli oldu mu? Özlük haklarına yeni düzenleme!

Sözleşmeli personel düzenlemesinin dışında kalan yüzbinlerce uzman çavuşun kadroya alınması için kollar sıvandı. Yeni düzenlemede MHP'nin önerileri arasında sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması da yer alıyor. Konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ise yakından takip ediliyor. Peki uzman çavuşa kadro son durum ne? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi? Takvim belli oldu mu? Özlük haklarına yeni düzenleme!

UZMAN ÇAVUŞA KADRO SON DURUM!

Uzman çavuşlar, gazi, şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışma yapılmaya başlandı.

  • 3
  • 17
200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi? Takvim belli oldu mu? Özlük haklarına yeni düzenleme!

Ağırlıklı olarak MHP'den gelen önerilerin yer alacağı çalışma, bakanlıkların da görüşüne başvurularak son şeklini alacak.

  • 4
  • 17
200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi? Takvim belli oldu mu? Özlük haklarına yeni düzenleme!

MHP'nin önerileri arasında sayıları 200 bini bulan uzman çavuşların kadroya alınması yer alıyor.

  • 5
  • 17
200 bin Uzman Çavuşa KADRO YOLU! Son durum ne? 2023 Uzman çavuşa kadro verilecek mi? Takvim belli oldu mu? Özlük haklarına yeni düzenleme!

Yapılacak düzenleme ise bunların tümünü kapsamayacak. Belli koşul ve kriterlere uygun olanların kadroya alınması hedefleniyor.