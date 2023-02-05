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Haberler Galeri Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!

Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!

2023 yılıyla birlikte emekli, memur ve asgari ücret zamlarıyla birlikte bir çok ödeme de arttı. Bunlardan bazıları ise işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren her iki ödemeye şubat farkları geldi. Emeklilik bekleyen milyonlarca EYT'li şubat ayı itibarıyla ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyorlar. Peki 2023 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.02.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 10:55
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Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış! İşsizlik Ödemesi Hesaplama

İşsizlik maaşlarıyla kıdem tazminatlarına şubat zamları yansıdı. 2023 itibarıyla emekli ve memur maaşlarına yüzde 30, asgari ücrete ise yüzde 55,66'lık artış gerçekleşti. Bu durum EYT yasası ile emekli olacak milyonlarca vatandaşı da yankından ilgilendiriyor. Peki kıdem tazminatı ne kadar oldu? Zamlı işsizlik maaşı kaç TL? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış! İşsizlik Ödemesi Hesaplama

Yeni yılla birlikte artan maaşlar ve tazminatlar Şubat ayı itibariyle birçok çalışana ve işsize ödenmeye başlandı. Çalışanlar, memurlar ve emekliler ile birlikte sosyal yardım alanlar için de ödemeler artırıldı. İşte artan işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı detayları... Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yazdı.

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Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış! İşsizlik Ödemesi Hesaplama

Aralık ayında ilk artış asgari ücrete yapıldı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54.66'lık zam oranıyla brüt 10 bin 8 liraya yükseldi. Net asgari ücret ise Temmuz'da yapılan zamla 5.500 liraya yükselmişti.

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Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış! İşsizlik Ödemesi Hesaplama

Ocak ayı ile birlikte bu rakam da 8.500 TL'ye çıkartıldı. Aynı zamanda asgari ücret kadar kısım tüm maaşlarda vergiden istisna tutuldu. Böylece milyonlarca çalışan için en düşük ücret 8.500 TL olurken vergi istisnası da devam etti.

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Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış! İşsizlik Ödemesi Hesaplama

Asgari ücretliler Ocak ayı maaşlarını Şubat ayı itibariyle hesaplarında gördü. Böylece yılın ilk maaşı işçiler için en az 8.500 TL olarak 1 Şubat'tan itibaren ödenmeye başlandı. Bu ödemeler ile birlikte aynı zamanda tüm hesaplamalarda da brüt asgari ücret 10.008 lira olarak uygulanıyor. Birçok ödeme ve borçlanma rakamları bu miktar üzerinden hesaplanıyor.