Milyonlara can suyu olacak ŞUBAT FARKI! 199.820 liraya Yükseldi! 2.942X3.295 TL! İşsize YENİ MAAŞ, Kıdem Tazminatına artış!

2023 yılıyla birlikte emekli, memur ve asgari ücret zamlarıyla birlikte bir çok ödeme de arttı. Bunlardan bazıları ise işsizlik maaşı ve kıdem tazminatı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren her iki ödemeye şubat farkları geldi. Emeklilik bekleyen milyonlarca EYT'li şubat ayı itibarıyla ne kadar kıdem tazminatı alacaklarını merak ediyorlar. Peki 2023 işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?