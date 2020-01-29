Dün risk iştahındaki zayıflıktan destek bulan ve yükselişini sürdüren altın bu sabah hafif baskı altında görünüyor. Ancak, Çin'de ortaya çıkan salgının henüz tam olarak kontrol edilememesi değerli madende baskının sınırlı kalmasını sağlıyor. Küresel çapta temkinli modun korunması durumunda değerli maden de 1.572 ons desteğinin üzerinde kalarak yükseliş isteğini devam ettirmek isteyebilir. Olası yükselişlerde ise sıralı dirençler olarak 1.588 ve 1.595 seviyeleri izlenebilir. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...