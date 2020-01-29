Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?
Küresel piyasalarda risk iştahındaki düşüş altının mevcut seyrine destek sağlıyor. Dolar TL kurundaki yükseliş ve altının ons fiyatının 1590 $ seviyesine dayanmasıyla birlikte gram altın fiyatları 302 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın gram cinsi, dünü 0.79% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:22Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:27