29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Küresel piyasalarda risk iştahındaki düşüş altının mevcut seyrine destek sağlıyor. Dolar TL kurundaki yükseliş ve altının ons fiyatının 1590 $ seviyesine dayanmasıyla birlikte gram altın fiyatları 302 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın gram cinsi, dünü 0.79% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunuyor. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 29.01.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 09:27
  • 1
  • 36
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Dün risk iştahındaki zayıflıktan destek bulan ve yükselişini sürdüren altın bu sabah hafif baskı altında görünüyor. Ancak, Çin'de ortaya çıkan salgının henüz tam olarak kontrol edilememesi değerli madende baskının sınırlı kalmasını sağlıyor. Küresel çapta temkinli modun korunması durumunda değerli maden de 1.572 ons desteğinin üzerinde kalarak yükseliş isteğini devam ettirmek isteyebilir. Olası yükselişlerde ise sıralı dirençler olarak 1.588 ve 1.595 seviyeleri izlenebilir. Peki, altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte detaylar...

  • 2
  • 36
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTINDA SEYİR YUKARI YÖNLÜ

Altın onsu bu sabah 1579$ seviyesinden işlem görüyor. Hem virüs salgını nedeniyle borsalarda düşen risk iştahı hem de jeopolitik risklerin Ortadoğu coğrafyasında devam ediyor oluşu ons altının yükselişine neden oldu. Çin'de virüs salgını nedeniyle borsalar 3 Şubat'ta açılacak.

  • 3
  • 36
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Ons altını teknik olarak ele aldığımızda; eski yükseliş trendine geri döndü ve burada yükselişin devamı niteliğindeki bayrak formasyonuna dönüştü. Zira 1575$ seviyesinin gerisine inmezse bayrak formasyonu yukarı doğru devam edebilir. Ancak direnç yakınlarında oluşumuz nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması gerekir. Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek.

  • 4
  • 36
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.565,74
1.565,92
%-0,03

  • 5
  • 36
Altın fiyatları bu hafta düşecek mi yükselecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.995,00
2.025,00
%-0,34