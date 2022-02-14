14 Şubat 2022, Pazartesi
Şubat ayı yardım başvuruları başladı! 2022'de belediye, valilik, kaymakamlık yardımları! Nakit, erzak, gıda kalem kalem açıklandı...
Valilik, kaymakamlık ve belediyeler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere destek ödemeleri sürüyor. Şubat 2022'de yardım ödemeleri hesaplara yatacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu hakkında detayları merak ediyor. Maddi durumu kritik olan yurttaşlara destekler sağlanıyor. Bu yardım başvuruları e-Devlet üzerinden de gerçekleşiyor. Peki, yardım başvuruları nereden, nasıl yapılır? Gıda, erzak, nakit yardım başvuruları başladı mı?
Giriş Tarihi: 14.02.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 19:06
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