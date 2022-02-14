Şubat ayı yardım başvuruları başladı. 2022'de belediye, valilik, kaymakamlık yardımları. Nakit, erzak, gıda kalem kalem açıklandı. Maddi anlamda zorluk çeken vatandaşlara valilik, kaymakamlık ve belediyeler tarafından destek ödemeleri sağlanıyor. 2022 yılı için ilk ödeme başvuruları Ocak ayında girilirken, Şubat ayı için başvurular başladı. Bu yardımlar, yakacak, erzak yardımı, eğitim yardımı, maddi destek ve nakit para yardımı gibi alanlarda ödeniyor. Bu süreçte yardım başvurularında bulunacak vatandaşlar için detayları haberimizde derledik. İşte, erzak, gıda ve nakit para yardım ödemeleri için detaylar...