14 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için adımlar atılıyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre, 3600 ek göstergede son aşamalara gelindi. Mayıs ayı içerisinde meclise gelmesi planlanan 3600 ek gösterge, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. Hal böyle olunca "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 21:30
  • 1
  • 12
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Emekli ve memurun yüzü gülecek. 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı. Emekli maaşları, ikramiyeleri... Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için atılan adımları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir ara gelerek 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek. 3600 ek gösterge, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir ara gelerek 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek. Görüşmeyi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuoyuna önceki gün duyurdu.

  • 3
  • 12
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Memur-Sen ile konuyu müzakere edeceklerini anlatan Bakan Bilgin, "3600'ü en adil bir şekilde çalışanların hukukunu, hakkını ve emeklerini gözeten bir şekilde düzenleyeceğiz" diye konuştu.

  • 4
  • 12
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Toplantı merakla beklenirken; Memur-Sen düzenlemenin bütün meslek gruplarını kapsaması yönünde bir çalışma yürütüyor.

  • 5
  • 12
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...

Mayıs'ta Meclis'e gelmesi planlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurların maaşlarına etki yapacak. Ancak asıl etki, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinde görülecek.