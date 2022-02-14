Emekli ve memurun yüzü gülecek. 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı. Emekli maaşları, ikramiyeleri... Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisi 3600 ek gösterge için atılan adımları yakından takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur-Sen bu hafta bir ara gelerek 3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek. 3600 ek gösterge, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. İşte, 3600 ek gösterge için son gelişmeler...