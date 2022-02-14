14 Şubat 2022, Pazartesi
Emekli ve memurun yüzü gülecek! 3600 ek gösterge ile noktası virgülüne hesaplandı! Emekli maaşları, ikramiyeleri...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için adımlar atılıyor. Gelen son dakika açıklamalarına göre, 3600 ek göstergede son aşamalara gelindi. Mayıs ayı içerisinde meclise gelmesi planlanan 3600 ek gösterge, memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek. Hal böyle olunca "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?" sorularına yanıt aranıyor. Konu hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum...
Giriş Tarihi: 14.02.2022 21:30 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 21:30
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