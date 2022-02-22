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Haberler Galeri Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye veriliyor. 1.000 TL'lik ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl emekli ve memurlara yapılan yüksek zammın ardından en çok merak edilenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Söz konusu ikramiyelerde artış yapılması gündemde. Peki, 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.02.2022 09:41
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Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022’de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli maaşı alan tüm emekliler, Ramazaan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda net olarak maaşına bakılmaksızın 1.100 TL bayram ikramiyesi alıyor. İlk yürürlüğe girdiğinde 1.000 TL olan ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Emekli bayram ikramiyesinde bu yıl da bir artış yapılması gündemde. Peki, 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022’de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

1.100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin 2.000 TL'ye çıkarılması gündemde. Eğer bayram ikramiyesi 2.000 TL'ye çıkarsa; Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere emekliler toplamda 4.000 TL ikramiye alacaklar.

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Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022’de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ntv'nin haberine göre, Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu. İkramiye artışı ile ilgili yazıda şu ifadelere yer verildi:

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Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022’de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

"Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL'den 1.100 TL'ye çıkartılmıştı.

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Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022’de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılması mümkün olabilir."