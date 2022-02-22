Emekliye 4.000 TL ikramiye! 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye veriliyor. 1.000 TL'lik ikramiye geçtiğimiz yıl 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl emekli ve memurlara yapılan yüksek zammın ardından en çok merak edilenlerden biri de bayram ikramiyesi oldu. Söz konusu ikramiyelerde artış yapılması gündemde. Peki, 2022'de emekli bayram ikramiyesi artacak mı? Bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...