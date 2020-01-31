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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

2020 Şubat ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk ayında belirlenen enflasyon oranlarına göre kira artış oranı hesaplanacak. Peki, Şubat ayı kira zammı hesaplama nasıl olacak? TÜİK tarafından belirlenecek Ocak ayı TEFE TÜFE oranlarına göre Şubat ayında kira artış oranının yüzde kaç olduğu hesaplanabilecek. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.

Giriş Tarihi: 31.01.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:05
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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama yolları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılarda gözler TEFE TÜFE rakamlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre Şubat ayı kira artış oranı belirlenecek. Peki, Şubat ayı kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar…

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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?

3 Şubat Pazartesi günü saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanacak rakamlara göre Şubat ayı kira artış oranı belli olacak.

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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

OCAK AYI KİRA ZAMMI

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,18 artış gerçekleşti. Bu oranlara göre mal sahipleri kiracısına Ocak ayında yüzde 15.18 oranında zam yaptı.

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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.