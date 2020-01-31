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Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı? 2020 Şubat ayı kira zammı hesaplama!
2020 Şubat ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yılın ilk ayında belirlenen enflasyon oranlarına göre kira artış oranı hesaplanacak. Peki, Şubat ayı kira zammı hesaplama nasıl olacak? TÜİK tarafından belirlenecek Ocak ayı TEFE TÜFE oranlarına göre Şubat ayında kira artış oranının yüzde kaç olduğu hesaplanabilecek. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,14 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,50 aralığında yer aldı.
Giriş Tarihi: 31.01.2020 21:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 21:05
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